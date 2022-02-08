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澳洲結束2年封關措施 21日起打完2劑「歡迎入境」

編譯中心／綜合7日電
澳洲自本月21日起，澳洲將對完整接種疫苗的旅客開放邊境。圖為雪梨著名的邦迪海灘。（歐新社）
澳洲自本月21日起，澳洲將對完整接種疫苗的旅客開放邊境。圖為雪梨著名的邦迪海灘。（歐新社）

澳洲總理莫里森今天宣布，21日起將對完整接種新冠疫苗的旅客開放邊境，結束長達兩年的全球最嚴格封關措施。南韓7日新增逾3.5萬例確診，且Omicron病例激增至92.1%；新加坡7日新增7806例，住院患者人數增加近百人，兩國的醫療機構雙雙瀕臨崩潰。日本東京疫情持續發燒，今天新增1萬2211例確診，創周一新高。

莫里森說，「澳洲將自今年2月21日起，開放國界給所有簽證持有者」「如果你已打完兩劑疫苗，我們歡迎你再度回到澳洲。」澳洲去年底即致力一步步重啟國界，允許技術移民、國際學生和背包客入境澳洲，並與紐西蘭等國展開旅遊泡泡。

消息公布後，澳洲最大航空公司澳航股價上漲5%，旅行社Flight Centre Travel Group Ltd股價更漲了8%。

另一方面，亞洲疫情普遍嚴峻，南韓7日新增逾3.5萬例確診，專家預測本月底可能達到單日新增13萬至17萬例確診。目前全國有約13萬名患者被要求居家治療，因為各地衛生所已不堪負荷。有確診者說自己1月31日收到確診通知，但苦等4天仍沒有任何醫療機構聯繫。專家警告，隨著確診患者不斷增加，很可能出現患者病情惡化甚至在家中死亡的悲劇。

新加坡7日累計確診逾40萬例、死亡人數為874，目前約1165人住院治療。衛生當局6日表示，民眾除非出現嚴重或可能危及生命等緊急情況，才可以到醫院急診部求醫。然而，近日新加坡醫院和家庭診所均大排長龍，病情嚴重者也要等上一個多小時。

另據NHK報導，日本全國新增6萬8039例確診；因孩童、職員確診導致托兒所或幼兒園停托、停課的有777所，連續3周創新高。

東京今天新增1萬2211例確診，創周一新高；另新增8例死亡。大阪新增8308例，另新增16例死亡。TBS電視台報導，目前在東京都等13都縣實施的「防止蔓延等重點措施」原訂13日解除，目前傳出當局有意以延長3周為主軸進行檢討。

澳洲 新加坡 疫情

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