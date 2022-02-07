加拿大反疫苗抗爭第10天 渥太華交通癱瘓宣布緊急狀態

加拿大卡車司機針對疫苗強制令，示威堵路抗議，導致渥太華市區多處癱瘓，市長宣布「緊急狀態」。（ 路透）

加拿大 首都渥太華聚集數千人反對強制接種疫苗 ，示威抗爭邁入第10天。市長表示，因抗議民眾人數比警方還多，市區部分陷入癱瘓，他宣布「緊急狀態」。此外，抗議隊伍已從渥太華蔓延至金融中心多倫多等多個城市。

路透報導，稱之為「自由車隊」（Freedom Convoy）的抗爭行動，起初是因不滿當局下令要求往來美加兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗而發起，卻演變為反對公衛措施與總理杜魯多政府的集會。

渥太華市長華森聲明說：「（現況）顯示當前的示威活動對居民安全與維安構成嚴重危險和威脅，凸顯其他轄區和政府各級單位有必要支援。」華森稍早表示：「當前情況完全失控，因為是抗議民眾在發號施令，他們的人數遠超過警察 。」當地警方稱，5日渥太華約有5000人示威。

過去9天，抗議民眾癱瘓渥太華市中心，並且若干參與抗爭的群眾揮舞聯盟或納粹旗幟，甚至還有部分民眾揚言要瓦解加拿大政府。

多倫多警員5日設下路障，阻止反疫苗的「自由車隊」前進。（美聯社）

抗爭蔓延多地，5日在多倫多有數百名示威者聚集在市中心，數輛貨車停在馬路中央抗議。在魁北克，數百民眾發動汽車慢駛示威；曼尼托巴省4日有人開小型貨車衝向人群，導致4人受傷。

在不間斷的喇叭聲和不時燃放的煙花爆竹聲中，抗爭現場已形成完善的供應鏈，包括可攜式汗蒸箱、就地埋鍋造飯，還有供兒童玩樂的充氣城堡。不過行動癱瘓渥太華正常經濟和民生活動，導致企業關閉和疫苗接種中心停運、堵塞主要交通幹道。

加拿大反對強制接種疫苗的民眾5日在渥太華的國會山莊附近放煙火，卡車司機在國會山莊附近繼續集會，要求政府撤回防疫規定。（Getty Images）

當地居民怒不可遏，指責警察執法不力。不具名加拿大政府的高層官員也說，車隊輕而易舉就封鎖國會周遭，並且警方看來執法不力，簡直就是「國恥」。

加拿大警方則說，已控告4人觸犯仇恨罪，並會同美國聯邦調查局調查公眾人物遭到威脅；警方也宣布，嚴禁民眾提供燃料桶幫堵路的卡車加油，否則可能遭到逮捕。

警方指出，這回精心策畫的抗爭，仰賴若干美國同情者的資助，而群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）撤除自由車隊行動的勸募網頁，惹怒若干美國共和黨國會議員，他們揚言要調查「資助我」的舉措。

杜魯多拒絕接觸示威者，更堅持政府不會妥協，並聲言疫苗政策絕不會改變。渥太華市議員兼副市長杜達斯指出，民眾一致認為政府需要腰斬司機占領行動。