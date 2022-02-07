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以色列接種後繼無力、疫歿飆高 日本7長者群聚亡

編譯中心／綜合6日電
以色列在Omicron變種影響下，過去一個月的死亡病例大增，日均死亡人數接近去年初的高峰。（Getty Images）
以色列在Omicron變種影響下，過去一個月的死亡病例大增，日均死亡人數接近去年初的高峰。（Getty Images）

新冠疫情流行，單日確診飆新高，南韓累計染疫人數破百萬；東京增1萬7526例創周日新高，橫濱群聚7人死亡；宏都拉斯總統、巴布亞紐幾內亞總理確診；以色列長者接種落後 ，死亡數貼近高峰。同時，澳洲總理向國際遊客招手，示意開放邊境不遠了。

曾是全球新冠疫苗接種率最高的國家之一的以色列，在Omicron肆虐下，過去一個月死亡病例大增。專家指出，疫情復燃原因是未全面替高危群組接種，以及催促打加強針半途而廢所致。

部分反疫苗人士近日利用以色列的死亡數據，在網路公開質疑新冠疫苗的作用；但是

專家指出，這反而顯是接種疫苗的重要性。以色列的接種率最初的確領先全球，但此後進度後繼乏力，目前滑落至中等水平，完整接種人口比例僅約66.2%。60歲以上長者更有約10%以上從未接種或只接種一劑。

此外，有學者指出，太早接種第三劑導致抗體效力開始減弱，也可能是原因之一。

日本疫情延燒，東京6日新增1萬7526例確診，創周日新高；橫濱市一處老人中心日前發生群聚感染，3日到5日已有7名長者死亡。當地一項研究調查指出，隨著年齡提高，接種疫苗後體內抗體量下降比例較高。

南韓累計確診數6日衝破百萬人，衛生官員通報單日確診數3萬8691人創新高，主要因Omicron變異株爆發造成感染人數暴增。

宏都拉斯總統卡斯楚6日宣布確診，並說症狀輕微，隔離期間將繼續主持政務。巴布亞紐幾內亞總理馬拉普原訂4日出席北京冬季奧運開幕式，但3日抵達北京後發現確診，也將缺席下周法國舉行的環境峰會。

於此同時，澳洲反其道而行，總理莫里森6日表示，澳洲在2020年3月關閉邊境至今，但國會將在本周辯論是否開放國境。

疫苗 以色列 澳洲

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