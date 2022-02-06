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農曆年後疫情大爆發 南韓爆增3.6例、日本逾10萬確診

編譯徐榆涵、羅方妤／綜合5日電
南韓單日確診數再創新高、破3.6萬例，民眾2日在首爾排隊接受新冠病毒測試。（歐新社）
南韓單日確診數再創新高、破3.6萬例，民眾2日在首爾排隊接受新冠病毒測試。（歐新社）

新冠病毒Omicron變異株肆虐，日本、南韓新加坡；紐西蘭和俄羅斯等國新增確診皆創下單日新高。土耳其總統厄多安5日宣布，他和妻子都確診Omicron，「症狀輕微」，將會「繼續在家工作」。

NHK統計，截至5日下午6時30分，日本新增確診逾10萬例；東京新增2萬1122例，神奈川、北海道等地都創新高紀錄。NHK與朝日新聞自行統計皆指，5日是全國單日新增確診首次超過10萬例；不過富士電視台新聞網3日統計當天新增確診達10萬4465例，首度突破10萬例大關。

南韓疾病管理廳表示，5日新增3萬6362例確診，再創新高，更是首度單日新增數破3萬大關。由於疫情持續惡化，南韓當局4日宣布，現行的社交距離防疫措施延長兩周至20日，維持私人聚會限員6人，餐廳、咖啡廳等場所限時營業至晚間9時。

新加坡也在新年假期過後確診人數激增，4日確診超過1.3萬例，打破紀錄，連續兩日過萬。

俄羅斯5日新增17萬7282例確診，再創單日新高，但該國從6日起鬆綁部分防疫限制措施。

紐西蘭5日新增破紀錄的243起社區病例，官員警告，高傳染力的Omicron變異株病例預期會更多，但呼籲民眾不要恐慌。

南韓 Omicron 新加坡

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