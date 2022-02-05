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染疫≠重症 歐洲相繼解封 奧地利成人未接種罰687美元

編譯李京倫／綜合4日電
奧地利民眾3日趕在法例生效前接種疫苗。（歐新社）
奧地利民眾3日趕在法例生效前接種疫苗。（歐新社）

由於新冠病毒變異株Omicron蔓延，世界各地確診病例率屢創新高，然而這一次，歐洲國家決定不採取任何防疫措施，反而開始解除限制。

英國1月24日取消大部分防疫限制，不再強制民眾戴口罩，參加大型活動也不必出示疫苗接種證明，計畫2月11日起取消對入境者的強制隔離。1月初英國每天通報20萬例確診病例。

曾嚴格防疫的荷蘭，恢復了咖啡館、酒吧、餐館、電影院、劇院、博物館營業，並允許舉辦體育賽事。荷蘭衛生部指出，繼續保持隔離「會損害健康和社會」。1月26日，荷蘭通報創紀錄的36.6萬例確診病例。

捷克1月19日取消強制接種疫苗的法令。比利時開始談論放鬆接種疫苗。法國支持這項倡議，儘管每天確診病例超過50萬。2月2日起，法國取消強制居家辦公。2月16日，法國將重新開放夜總會，體育場和電影院將允許飲食。

奧地利1月31日解除了對未接種疫苗者的封鎖，但同時決定強制接種法自2月1日起生效，成為歐洲第一個實施疫苗強制令的國家，適用於全國18歲以上成年人，違者將面臨600歐元（約687美元）罰款，每年最多開罰4次。

此外，德國總理蕭茲也計畫在德國推行疫苗強制令，國會將於3月底表決法案。

雖然部分歐洲國家開始強制規定接種疫苗，有些國家卻開始鬆綁防疫措施，無視確診數字正隨著Omicron變異株肆虐而節節攀升。

許多國家領導人稱，由於接種疫苗，染疫不再等同於重症。丹麥有多達81.5%人口完成接種2劑疫苗，因此儘管確診數字持續攀升，仍於1日解除所有防疫限制。其他北歐國家如挪威、瑞典和芬蘭也因疫苗高接種率與低住院數據，於本周宣布解除許多防疫措施。

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