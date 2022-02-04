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Omicron次變異毒株「BA.2」有多危險？5個QA帶你看

編譯任中原／綜合報導
Omicron變種病株亞型姊妹株「BA.2」已在美現蹤，傳播力較Omicron強1.5倍。圖為華盛頓州一醫療中心戴著可清潔空氣的防毒面具巡視病房。（Getty Images）
Omicron變種病株亞型姊妹株「BA.2」已在美現蹤，傳播力較Omicron強1.5倍。圖為華盛頓州一醫療中心戴著可清潔空氣的防毒面具巡視病房。（Getty Images）

科學家正在密切追蹤Omicron變異病毒株（BA.1）的次變異毒株BA.2。據世界衛生組織（WHO）指出，已有57國檢測到BA.2患者；目前上傳給全球共享流感數據倡議組織（Gisaid）的新冠肺炎患者基因排序中，約有十分之一是被BA.2 感染。BA.1病毒株仍是全球最主要的感染源，但BA.2已成為丹麥、印度及南非最主要的毒株。

1.BA.2與BA.1有何不同？

在南非醫療機構發現BA.1兩周之後，就發現共有3種次形態，即BA.1、BA.2及BA.3；全球感染BA.3毒株的患者迄今不到400人。

BA.2毒株有27項變異，是BA.1毒株所未見者。丹麥及英國的公衛機構指出，這些變異使BA.2的傳染力比BA.1高出30-34%。

英國衛生安全局元月中認定BA.2為「正在調查中的病毒」；WHO對Omicron的次變異毒株都認定為「高關注變異株（variant of concern）」，但尚未對BA.2單獨變定風險排行。

2. BA.2是否能避過免疫防護？

丹麥最新研究指出，BA.2「擁有逃避免疫的性質」；與BA.1相比，能「進一步削弱疫苗的保護效果」，但已接種疫苗的受染者再傳給染疫痊癒者的可能性並未提高。英國衛生安全局的最新數據顯示，疫苗對BA.2的防疫效力略高於BA.1。

接種第三劑疫苗至少兩周後的人，對BA.1毒株的有症狀感染具有63的防護力，對BA.2則有70%的防護力。但由於數據有限，這項估計仍不夠確定。目前南非的患者中，約有一半屬於BA.2患者。

3.應該如何對待BA.2？

英國劍橋大學臨床微生物學教授古普塔表示，儘管BA.2傳染力更強，但政府部門無須對BA.2採取比BA.1更嚴格的防疫措施，因為BA.1的傳染力已經很強。

WHO新冠肺炎因應團隊成員帕夫林表示，BA.2並不會改變快速傳染國家的醫院情況，住院的受染者並未快速增加。

4.目前高受染國如何因應BA.2？

丹麥感染BA.2的患者占所有新冠肺炎新受染者的60%以上，約有近1100位患者住院，是疫情爆發以來的最高數字，但其中約四分之一患者主要治療的疾病並非針對新冠肺炎。

南非政府本周宣布「篩陽」但無症狀者，不須自我隔離。印度儘管大多數患者都是感染BA.2，但孟買本周已放鬆防疫管制措施。

在香港，一位感染BA.2的旅客在接受為期3周的旅館隔離期間，傳染給好幾百人，是疫情以來最嚴重的傳染個案。香港大學臨床病毒學者史瑞哈指出，這顯示之前採取的防疫措施可能不夠有效，因為BA.2的傳染力更強。

5. BA.2是否可能成為全球最主要的毒株？

丹麥專家指出，其他國家也有此可能，但疫苗接種率高的國家將能避免新一波的住院潮，也不會使全球的疫情拖長太久。

牛津大學結構生物學教授史圖特表示，BA.2超越其他毒株，成為英國最主要的毒株並不會令人意外。

南非傳染病應變與創新中心主任奧利佛拉指出，聚焦於BA.2的受染人數，並不是正確的作法，因為患者的住院率不高。

疫苗 英國 南非

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