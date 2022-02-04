鎖國2年 紐西蘭分階段重開邊境 峇里島首迎國際直航機

紐西蘭宣布從2月底開始，分階段逐步重開因應新冠疫情關閉約2年的邊境。(路透資料照片)

全球疫情仍在延燒，但許多國家門戶漸開。紐西蘭3日宣布，從2月底開始，分階段逐步重開因應新冠疫情關閉約2年的邊境 ；峇里島也首度迎來國際直航機；瑞典決定於下周解除防疫 限制。

綜合媒體報導，紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）3日表示，重開邊境計畫包括5個階段，2月27日起會先容許身在澳洲、已經完成疫苗 接種的紐西蘭人回國；第2階段是從2月13日起，已完成疫苗接種的其他國家或地區公民亦可以回國，且已接種疫苗的背包客和部分技術勞工也可入境。他們可獲豁免入住指定檢疫設施，只需居家隔離10天。

第3階段是從4月12日起，多達5000名的國際學生可以入境；第4階段是從來自澳洲和其他免簽證國家的旅客直到7月才能入境；第5階段則在10月開始，會重新向所有需要簽證的旅客完全開放邊境。

印尼這波因Omicron推升的疫情，今天新增的確診個案較昨天成長52%，超過2.7萬例。但印尼度假勝地峇里島（Bali）進一步向外國遊客開放邊境，2月3日迎來近2年來，首個直飛峇里島的外國遊客航班。 當地2021年10月中旬早已向來自中國、紐西蘭、日本和其他幾個國家的遊客開放邊境，重新迎接國際航班，但當時未有直飛航班。

馬來西亞衛生部長凱里2月3日表示，一旦該國的新冠疫苗接種計畫達到令人滿意的水平，就會放寬更多限制，包括放寬邊境管制和出國的限制。

另外，儘管確診數字來到歷史高峰，瑞典已決定於下周解除防疫限制，將仰賴接種追加劑，以及感染過COVID-19的高比率，來讓住院人數處於可控範圍。

瑞典目前的防疫限制包括酒吧與餐廳必須提早打烊，大型室內場所有500人數上限。這些措施在上個月進一步延長期限，將於9日截止。

而俄羅斯單日新增確診病例3日創下歷來新高，超過15.5萬宗，但總統普亭表示，有意放寬部分防疫措施。

普亭3日與俄國商界舉行網上會議時，向與會者保證當局沒有計畫因確診病例激增而採取任何封城或其他額外限制措施；相反，政府正考慮取消密切接觸者須自我隔離7天的限制。普亭說：「普遍的評估是，即使是對密切接觸者的限制也可在不久的將來取消，我的意思是，讓人們有機會繼續平安地工作。因此沒有封城的計畫。」