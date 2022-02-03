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疫情爆炸 日本新增9萬確診80死

編譯中心╱綜合2日電
東京2日通報的新增確診人數歷來首度突破2萬人。（路透）
東京2日通報的新增確診人數歷來首度突破2萬人。（路透）

日本COVID-19疫情持續延燒，今天新增確診病例首度突破9萬例；通報死亡80人，都創單日新高。

日本放送協會（NHK）報導，日本全境COVID-19確診病例新增9萬4930例，首度單日突破9萬例，刷新1月29日8萬4959例的紀錄，創新高。

東京都今天新增確診病例2萬1576例，首度單日突破2萬例，甚至比南韓全國2日的新增染疫人數還多。確診者當中，年紀最小者未滿10歲，年紀最大者逾100歲。東京都今天通報6人確診死亡。

日本全境今天通報死亡共80人，創單日新高。其中，大阪府19人、兵庫縣9人、愛知縣8人、神奈川縣8人、東京都6人。

到目前為止，日本境內包括機場檢疫等查到的確診病例共292萬473例，再加上豪華郵輪「鑽石公主」號的乘客與船員的712例，共292萬1185例。確診死亡人數包括日本境內的1萬8965人及鑽石公主號的13人，共1萬8978人。

不過，日相岸田文雄表示，現在還不考慮以緊急狀態因應疫情，「我們必須在謹慎確認目前半緊急狀態的影響後，再行考慮」。

韓國一天病例首破2萬

根據韓聯社，南韓2日通報新增確診病例數為2萬270人，也是歷來首度突破2萬例，其中2萬111人為本土病例，總染疫人數增至88萬4310人。

根據約翰霍普金斯大學，全球累計染疫人數已達逾3.8億人，共逾568萬人病故。

德染疫總數已逾千萬

德國2日通報，過去24小時新增20萬8498個COVID-19確診病例，累計染疫總數突破千萬大關。

路透社報導，1個月前的元月2日，當時德國通報的單日新增確診是1萬2515例。

由於傳染力強的變異株Omicron蔓延全境，德國7天染疫率達到每10萬人有1227.5個確診病例，創下歷來最高。

今天新增死亡196例，累計染疫病故達11萬8170例。

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）表示，他預計Omicron引發的這波疫情將在2月中旬達到高峰，單日新增確診將達到40萬例然後開始下降，倘若疫情沒失控，可望在2月底或3月初放寬防疫限制。

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