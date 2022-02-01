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土耳其單日確診首破10萬例 公衛專家：未來每年只需打1劑疫苗

中央社／安卡拉1日專電
土耳其公衛專家指出，對完整接種疫苗的人而言，Omicron變異株類似流感。 新華社
土耳其公衛專家指出，對完整接種疫苗的人而言，Omicron變異株類似流感。 新華社

土耳其COVID-19單日病例數今天首度超過10萬例大關。公衛專家指出，對完整接種疫苗的人而言，Omicron變異株類似流感，未來可能每年只需接種一劑疫苗就可克服。

衛生部今晚公布疫情通報顯示，過去24小時有10萬2601起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例、198例病歿。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）去年12月11日證實境內出現COVID-19的Omicron變異株確診病例後，此一變異株在很短時間內成為主要感染源，導致單日確診數迅速攀升，從去年12月26日約2萬例，於同月28日、31日分別重新站上3萬例、4萬例；今年1月11日、27日、28日分別破7萬例、8萬例、9萬例，迭創新高。

土耳其近日因為Omicron變異株迅速傳播而造成COVID-19病例數大幅攀升，這幾天幾乎每天刷新紀錄，但是住院率顯著偏低。衛生部表示，對於完整接種疫苗的人而言，Omicron變異株類似於流行性感冒。

衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員歐達巴許（Deniz Odabas）告訴土耳其語「晨報」（Sabah），Omicron致死率不到Delta變異株的1/5，「堪稱接近流感的COVID-19病毒株。我們預期即將來到的春季，疫情會好轉。屆時每年只要接種一劑疫苗就可以克服此一病毒」。

但是她同時強調，對於未接種疫苗的民眾而言，Omicron變異株仍具危險性，「幾乎每天都有一架飛機旅客的人數病逝」。

在疫苗接種工作方面，土耳其目前兩劑、單劑接種率分別為18歲以上人口的84.46%、92.54%，有近2513萬人已施打第3劑。

疫苗 Omicron 疫情

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