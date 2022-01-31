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紐總理接觸確診者隔離 懷孕記者不能返國惹議

編譯中心／威靈頓30日綜合外電報導
紐西蘭總理阿爾登接觸確診者，開始自我隔離。(美聯社)
紐西蘭總理阿爾登接觸確診者，開始自我隔離。(美聯社)

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）因接觸COVID-19確診者，30日起自我隔離。與此同時，一名受困阿富汗的懷孕記者無法返國受到關注，紐西蘭嚴格的邊界管制引發熱議。

路透社報導，總理辦公室表示，阿爾登將自我隔離至2月1日，她已在今天接受COVID-19篩檢，結果將在今天稍晚或明天揭曉。

身懷六甲的記者貝莉絲（Charlotte Bellis）在「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）發表文章指出，在阿爾登政府拒絕了她的申請後，她無法從採訪地阿富汗回國。

與比利時伴侶一同受困阿富汗的貝莉絲表示：「當由神學士（另譯塔利班）來為一個未婚懷孕的女性提供安全避風港時，這讓人整個為之錯亂。」

貝莉絲的案件在社群媒體上引發關於紐西蘭嚴格防疫政策的熱烈討論，有些人稱貝莉絲的案件是官僚「殘酷」的例子，但有些人則為制度辯護。

紐西蘭隔離和檢疫工作負責人邦尼（Chris Bunny）表示，貝莉絲本月24日的申請之所以被拒絕，是因為她計畫在2月27日出發返國，超過需要緊急醫療者在申請獲准後14天內入境的規定。

邦尼在聲明中表示，貝莉絲已收到回覆，如果她打算提前航班，請她到該機構重新申請。

紐西蘭邊境自2020年3月以來一直對外國人關閉，近來基於擔心和鄰國澳洲一樣爆發Omicron變異株疫情，因而推遲原定1月中旬至2月底分階段重新開放的計畫。

擁有500萬人口的紐西蘭，今天新增103人確診，迄今累計1萬5910人染疫與52人病故。

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