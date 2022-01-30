Omicron肆虐澳洲日增88死 數以千計學生開學在即

澳洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍持續延燒，30日至少新增88人染疫病故，然而31日將是數以千計學生暑假結束的開學日，令人感到憂心。 歐新社

澳洲 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 仍持續延燒，今天至少新增88人染疫病故，然而明天將是數以千計學生暑假結束的開學日，令人感到憂心。

路透社報導，儘管部分學校已在上週重新開放，但大多數在明天開學，已有許多學校要求學生每週必須採檢兩次。

在傳染力超強的Omicron變異株推動下，澳洲確診人數自南半球的夏天開始、也就是去年12月以來爆炸性成長。

澳洲目前累計逾200萬人確診。而自兩年前疫情爆發以來，截至去年12月，擁有2500萬人口的澳洲境內僅有40萬例病例。

擁有800萬居民的新南威爾斯州是澳洲人口最大州，今年已有超過700人染疫病故，而澳洲全境累計染疫死亡人數為3700多。

新南威爾斯州衛生首長項特（Kerry Chant）今天表示，最重要的事情就是施打加強劑，盼能提升加強劑的施打率。他警告病故人數還會持續攀升。

澳洲今天至少新增88人染疫病故。儘管死亡率近來急劇上升，但和其他已開發國家相比仍相對低上許多。

澳洲成年人口兩劑疫苗 覆蓋率已超過93%，近800萬人已施打兩劑以上疫苗。

維多利亞州州長安德魯斯（Dan Andrews）表示，所有澳洲人可能很快就得施打第3劑，才能被視為完整接種。該州今天新增20人染疫病故。