土耳其新增確診9萬4783例 連3天創新高紀錄

土耳其衛生部資料顯示，過去24小時新增9萬4783人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），連續第3天創單日新高紀錄，但衛生部長克扎表示，疫情 的最糟情況已經過去了。

由於傳染力強的Omicron 變異株擴散，土耳其境內每日新增確診病例最近幾週暴增至迭創新高紀錄，土耳其衛生部27日、28日的疫情通報顯示，24小時內分別新增8萬2180起、9萬3586起確診病例，接連兩天刷新單日確診紀錄。

但衛生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，新變異株引發較不嚴重症狀，將會減輕疫情帶來的衝擊。

克扎在推特發文表示：「此病毒不若以往強大，不必因病例數攀升而感到沮喪。疫情的最令人憂心情況已經過去了。」

此外，土耳其今天新增174人染疫不治，前2天分別有174人和210人病歿。去年12月底時，每日新增確診約2萬例，其後因Omicron變異株肆虐，感染人數快速激增。

在倫敦方面，政府統計數據顯示，英國 今天通報境內新增7萬2727人確診感染COVID-19，另新增296人染疫不治。

過去7天的確診病例數，較前一週減少3.6%，染疫不治人數則較前一週下滑3.2%。