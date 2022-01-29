菲2月重開邊境 泰擬列新冠為地方性流行病

菲律賓政府28日宣布，2月10日起重新開放157國已完整接種疫苗的觀光客入境。（Getty Images）

菲律賓為控制疫情 關閉國界將近兩年，今天宣布2月10日起重新開放觀光 客入境，但不包括中國、印度和台灣。另外，泰國擬在今年內宣布COVID-19從大流行病轉變成為地方性流行病。

中央社引述法新社報導，菲律賓先前規畫2021年12月1日重新迎接觀光客，但冒出傳染力超強的Omicro變異株後，菲國再遭疫情席捲，導致重開國門計畫暫緩。

菲律賓官方今天宣布，疫情前已享有免簽證待遇的157國人士，將恢復免簽短期旅行，只要完整接種過新冠疫苗 且登機前不久採檢結果為陰性，便可入境且不須要隔離。

這157國不包括菲律賓成長最快的觀光客來源國中國，也不含台灣和印度；但包含其餘前10大觀光客來源國，例如美國、南韓、日本、澳洲、加拿大和英國。

菲律賓衛生部次長維赫利表示，菲國目前傳染率如此高，「甚至可能」比一些國家「更高」，在此情況下，沒有道理限制國際旅客。菲律賓總統府發言人諾格拉利斯宣布，2月16日起禁止未接種疫苗的外籍人士入境。

另外，泰國政府設下三大主要標準包括低死亡率、高疫苗接種率及病患獲有效治療，若疫情發展符合這些標準等，準備在今年內宣布COVID-19從大流行病轉變成為地方性流行病。

曼谷郵報和民族報報導，泰國國家傳染病委員會訂出三個主要標準，第一個是每1000個確診案例中不超過一人死亡；第二個是八成的人口完整接種兩劑疫苗；第三個是病患能夠獲得有效的治療。

泰國公共衛生部次長奇帝普指出，其他的條件還包括每天新增確診案例不能超過1萬例，住院率不超過10%。當所有條件都達成時，政府就會宣布，而這將在今年內完成。

另外，英格蘭疫情趨穩，27日取消室內戴口罩等措施；印度首都德里28日宣布，由於當地新增感染人數明顯減少，周末宵禁規定解除，餐館、市集可重啟營業；不過，平日宵禁措施仍舊實施，學校維持關閉，餐館、酒吧、電影院可允許五成空間營運，婚宴人數上限200人。