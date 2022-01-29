日本首增逾8萬例確診 官房副長官染疫 韓、俄連創新高

日本疫情依然嚴峻，28日首度新增確診超過8萬例。東京街頭不時可見提醒國民保持社交距離的告示。（美聯社）

COVID-19疫情 延燒，日本 28日新增確診逾8萬例創單日新高紀錄，內閣官房副長官也染疫；南韓連續第4天刷新單日新增病例，俄羅斯確診數連續第7天創新高，捷克、烏克蘭 、波蘭、巴西、土耳其等國也創單日新高。

日本放送協會（NHK）統計，截至今天下午6時，日本全境新增確診8萬1811例；其中東京新增1萬7631例，連4天新高，大阪首增逾1萬例。

日本電視台（NTV）報導，日本內閣官房副長官磯崎仁彥出現發燒等症狀，今天採檢結果為陽性。磯崎仁彥工作期間經常會見首相岸田文雄，但日本電視台沒有透露進一步細節，包括兩人上次見面是什麼時候。讀賣新聞報導，磯崎仁彥因為發燒缺席上午的閣員會議，目前首相官邸內沒有他的密切接觸者。

另外，日本境內疫情急速擴大，日本政府考慮讓被匡列為密切接觸者的民眾在自家等地自主隔離的期間，從現在的10天縮短為7天，以維持社會機能的運作。

南韓28日通報新增16096起確診，已經是連續第四天刷新單日新增病例紀錄，兩周前南韓單日確診人數僅4538例，一周前僅6767例，所幸重症人數和死亡病例尚未顯著增加。

此外，東歐國家疫情仍不妙，俄羅斯確診數連續第7天創新高，俄國官員27日表示，過去24小時內，新增8萬8816人染疫，再添665人病歿；波蘭27日通報新增5萬7659人染疫，刷新疫情爆發以來紀錄；捷克衛生當局27日表示，國內新增5萬4685起確診病例，單日染疫數首度突破5萬大關，這一數字也幾乎是先前紀錄的將近兩倍。烏克蘭衛生部27日表示，國內過去24小時新增創紀錄的3萬2393起確診，烏克蘭先前的最高單日確診紀錄為去年11月4日的2萬7377例；土耳其衛生部27日數據顯示，24小時內新增確診病例8萬2180例，創下爆發疫情以來的新高。

另外，南美洲巴西衛生部27日通報，過去24小時新增確診病例22萬8954例，連續第2天創下爆發疫情以來的單日新高。