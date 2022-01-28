Omicron亞變種傳播速度快 已成丹麥主流

Omicron的亞變種BA.2來勢洶洶，英國目前至少有400人感染。圖為倫敦街頭。(歐新社)

從Omicron 的第一個變異毒株BA.1分析得知，其傳染性遠高於早期的新冠病毒變種。如今，Omicron的亞變種、被稱為「姐妹株」的BA.2出現了。在1月的前十天，英國 至少有400人感染BA.2，全球有40多個國家也都發現了該病毒株。

德國之聲報導，根據牛津大學、愛丁堡大學和劍橋大學的科學家定期更新的新冠病毒PANGO目錄，丹麥目前被列為受影響最嚴重的地區。迄今為止，在該國檢測 到該變異毒株占總數的79%。其次是英國（6%）、印度（5%）、瑞典（2%）和新加坡（2%）。

這一新亞變種的快速傳播表明它可能比原來的Omicron變異株更具傳染性。英國衛生安全局（UKHSA）已將BA.2歸類為「監測中的變異株」。

目前，針對BA.2亞變種的分析仍在進行中。尚未發現感染BA.2亞變種要比感染Omicron BA.1更嚴重。「迄今為止，尚無足夠的證據確定BA.2是否比Omicron BA.1更容易引起重症」，錢德說。

柏林夏里特醫學院的德國權威病毒學家德羅斯滕在接受德意志廣播電台採訪時表示，如果Omicron兩種變異株其中之一與Delta變異株結合起來，可能會產生一種更危險的病毒。Omicron在棘突蛋白上發生突變，使其可以更容易地逃避身體的免疫防御系統。

另據路透報導，丹麥衛生部長修尼克表示，COVID-19變異株Omicron的亞變種BA.2已成為丹麥主流，傳染力似乎比更常見的BA.1子系更強。

丹麥最高的傳染病防治機構「國家血清研究所」（Statens Serum Institut, SSI）在聲明中說，初步統計顯示，BA.2傳染力可能比BA.1強1.5倍。

然而，國家血清研究所的初步分析顯示，BA.2引發的住院風險與BA.1並無差異。

另據中央社引述法新社報導，倫敦帝國學院發布的大規模長期追蹤調查顯示，1月間檢測COVID-19呈陽性的英格蘭民眾，三分之二先前曾經染疫或疑似染疫。而英格蘭現在所有新增確診病例幾乎都是Omicron引起。

這項研究COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳播力的最新報告，進一步證實Omicron變異株的免疫脫逃力。