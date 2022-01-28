歐洲疫情再升溫 德國單日逾20萬染疫

歐洲疫情 嚴峻，烏克蘭過去24小時通報逾3萬例確診；遭Omicron變異株席捲的捷克首次增加超過5萬起個案，連續3日創單日染疫紀錄；德國 今天則首度通報超過20萬例確診。但多國開始「鬆綁，」世衞警告勿放鬆。

中央社報導，烏克蘭衛生部今天表示，國內過去24小時新增創紀錄的3萬2393起COVID-19確診；這一東歐國家先前的最高單日確診紀錄為去年11月4日的2萬7377例。

人口約4400萬的烏克蘭目前已有約395萬人染疫、9萬9738人病歿。

捷克衛生當局則表示，國內新增5萬4685起確診病例，單日染疫數首度突破5萬大關，這一數字也幾乎是先前紀錄的將近兩倍。

此外，德國針對是否該實施疫苗強制令爭論不休之際，境內再度通報創新高單日確診紀錄。

隸屬德國聯邦衛生部的疾病控制及預防機構羅伯特‧科赫研究所通報，過去24小時有20萬3136人COVID-19檢測呈陽性，比一周前多近7萬例確診。

德國的每10萬人7日發病率攀升至1017人染疫，前一天為941人；當局今天並通報188人染疫病逝，自疫情爆發以來的總病歿數來到11萬7314人。

約75%的德國人至少打了一劑疫苗，這一數字低於法國、義大利或西班牙等西歐國家。

另據文匯報報導，歐洲新冠疫情因Omicron變種肆虐持續升溫，過去一周錄得逾1000萬宗確診個案，按周增加達13%。然而在確診病例繼續高企下，丹麥及荷蘭等多國仍計畫陸續放寬防疫 措施，緩解因嚴格封城造成的經濟損失。世界衞生組織專家警告，新冠遠遠未成為風土病，過早「與病毒共存」放寬防疫，恐令疫情進一步加劇。

北歐國家丹麥計畫從下月1日起全面放寬社交限制，屆時所有食肆、咖啡店及夜店等場所均會開放，政府亦只建議民眾進入醫療機構及護老院時佩戴口罩。首相弗雷德里克森表示，除部分入境限制料延長4周外，丹麥將「全面回歸疫情前的生活」。

荷蘭前日起重開上月中一度關閉的酒吧及食肆，允許營業至晚上10時，博物館及劇院等娛樂場所再度開放，民眾出行需提供疫苗接種證明。首相呂特表示，疫下放寬防疫限制雖能為許多民眾帶來便利，但依然是「冒險」做法，希望民眾嚴格遵守防疫規定。

英國、法國及義大利等歐洲國家也陸續解除限制，在單日新增逾50萬宗確診的法國，防疫限制從下月2日起逐步放寬，包括不再強制居家辦公、取消室外戴口罩規定等。義大利下月1日起將允許歐盟境內所有遊客只需憑接種疫苗的綠色通行證即可入境，無需在出發前接受檢測。