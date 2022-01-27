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英國研究指「疫情1月已達高峰」 27日解禁

編譯中心／綜合26日電
英國將於27日取消口罩強制令，並實施疫苗通行證措施。圖為倫敦金融區街景。(歐新社)
英國將於27日取消口罩強制令，並實施疫苗通行證措施。圖為倫敦金融區街景。(歐新社)

新冠Omicron變異株肆虐全球，不過英國倫敦帝國學院26日表示，一項英格蘭研究指出，Omicron導致確診激增後，疫情於今年1月已達到高峰。同時，奧地利政府說，由於醫院壓力已緩解，針對未完整接種新冠疫苗者的封鎖措施將於1月31日結束。新加坡上周起調整確診病例計算方式，25日新增近6000人確診，26日4832人染疫。

英國將於27日取消口罩強制令，並實施疫苗通行證措施，以減緩Omicron擴散。目前英國確診人數雖較高峰時期略低，但似乎仍處於高峰。

倫敦帝國學院發現，1月5日至20日之間的疫情盛行率為4.41%，是去年12月的3倍多。雖然疫情盛行率本月逐漸降低，整體趨勢依舊不明朗，孩童染疫病例攀升，成人病例則出現下降。

另一方面，奧地利今天新增逾3萬例確診，創新紀錄。衛生官員說，接下來兩周內可能達到3.5萬至4萬人確診的峰值。不過，該國醫院住院率和加護病床的占床率一直在下降。

官員說，「我們得出的結論是，只有在重症監護量能即將過載的情況下，對奧地利未接種疫苗的人進行封鎖才是合理的。」而專家們不再認為這有必要。自去年11月15日以來，未完整接種者被限制無特定原因如購買必須品或工作等，不得離家。

新加坡21日起將到家庭診所就醫後快篩陽性者，也納入病例計算，導致連日來的新增病例呈上升趨勢。據衛生部統計，25日新增5996人確診創新高，26日新增4832例。衛生部先前預估，接下來新增案例可能達到每天新增1.5萬例或更多。

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