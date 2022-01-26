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新冠「長期後遺症」風險怎判定？驗血或可預測

編譯郭宣含／綜合26日電
未來驗血也許有助判定一個人感染新冠肺炎後出現新冠長期後遺症的風險，圖為醫護照顧染疫住院者。（Getty Images）
未來驗血也許有助判定一個人感染新冠肺炎後出現新冠長期後遺症的風險，圖為醫護照顧染疫住院者。（Getty Images）

未來驗血也許有助判定一個人感染新冠肺炎後出現新冠長期後遺症的風險；「自然通訊」(Nature Communications)期刊25日公布的新研究指出，出現長期新冠症狀的人，染疫後血中特定抗體的含量往往偏低。

若經大規模研究證實，這項發現也許能幫助科學家研發出測試方法，有助預測哪些人可能在染疫後，持續新冠症狀長達數周、數月甚至數年。

該研究作者、蘇黎世大學醫院(University Hospital Zurich)免疫科研究人員波伊曼(Onur Boyman)表示：「我們希望能夠盡早發現並確認，哪些人有長期新冠後遺症的風險。」

長期新冠(Long Covid)所知不多，目前也無標準定義、診斷和療法，自新冠疫情開始後，全球醫生和研究人員都為此頭痛。

目前全球出現長期新冠症狀的病患數目不明，但估計約有三分之一的新冠病患的新冠症狀可能持續至少一個月。

長期新冠症狀的研究人員唐斯(Charles Downs)認為，這項研究頗有前景，現在沒有任何檢測、影像檢查可以用來診斷長期新冠症狀，「這份研究幫我們指出研究方向」。

波伊曼從2020年年初爆發首波疫情後便展開研究，他的團隊追蹤病患，從感染後急性階段到之後六個月和一年的情況。

波伊曼指出，他比較逾500名新冠病患，有些人出現長期新冠症狀，其他人的症狀則痊癒，而後發現一些關鍵差異。

最顯著之處在於出現長期新冠症狀病患的免疫系統，最初遇到新冠病毒的反應；在波伊曼的研究中，這些病患的IgM和IgG3免疫球蛋白含量下降。這些是免疫系統對抗感染的抗體，在健康免疫系統中，這兩種免疫球蛋白的含量會在出現感染後增加。

波伊曼表示，這兩種抗體含量再加上中年、氣喘史等變因，對長期新冠症狀有75%的預測效度。

長期新冠症狀研究學者賽格爾(Kartik Sehgal)表示，若這項研究經過大規模研究證實，便能分配後新冠診所的資源給最需要的病患。

不過這項研究的病患感染期是2020年4月至2021年8月，當時Omicron尚未流行，因此不清楚此研究是否適用於Omicron；另外研究中許多病患在疫苗普及前確診，因此此研究也未考慮病患的接種情況。

疫情 Omicron 檢測

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