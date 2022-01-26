都創新高 法國1天50萬染疫 日本新增逾6萬例

日本25日通報新增確診6萬2613例，是首度單日突破六萬例，徒為行人走在東京澀谷街頭。（歐新社）

傳染力驚人的新冠病毒Omicron 變異株持續造成疫情延燒，法國、日本 、南韓、俄國和捷克25日通報新增病例，都創下單日新高。

日本25日新增確診6萬2613例，是首度單日突破6萬例，另新增41例死亡。東京新增1萬2813例再創新高，病床使用率近四成；一旦達到五成，東京都政府將向中央政府籲請實施「緊急事態宣言」。

南韓25日新增8571例，創下新高紀錄。專家認為，南韓單日確診人數可能在未來一周內突破1萬例。不過，25日有約300名中小企業主走上街頭，抗議政府的餐飲業宵禁令。 一名首爾酒吧業主就表示：「我已經很久付不出房租了，被房東下了驅逐令，也被迫開除員工。」其它參與遊行的業主也潸然淚下，希望政府能夠提出實際的疫情補貼。

Omicron肆虐，南韓在農曆年前單日確診破8千例，25日中小型業者聯合上街抗議政府對餐飲業下的「宵禁令」。（路透）

在歐洲，法國25日新增50萬1635例確診，創新高紀錄，也是首度突破50萬大關。法國過去一周平均每天新增超過36萬人染疫。不過，總理卡斯特克斯仍宣布，2月2日起將逐步解除防疫限制措施。俄羅斯通報確診6萬7800多例，連五天創新高。捷克也新增3萬350例確診，創最高紀錄。衛生部指出，捷克新增確診病例估計在本月達到高峰。

不過在疫情嚴峻之下，英國 和荷蘭都宣布放寬限制措施。

衛報報導，英國宣布從2月11日凌晨4時起，完整接種2劑疫苗的入境旅客可免除新冠病毒篩檢，將為每次家庭旅行節省約100英鎊（約135美元）。英國航空業協會表示「這是具有里程碑意義的一天」。至於尚未完全接種的入境旅客，將不需隔離或於入境第8天採檢，但仍需在上機前提供篩檢陰性證明，抵達英國後還要做PCR檢測。

荷蘭方面，儘管新增染疫人數持續創下新高，但專家認為Omicron病毒「臨床狀況不如Delta嚴重」。因此當局宣布允許餐廳、酒吧、劇院重新開放，可以營業到晚上10時。

Omicron可在塑膠上活8天

日本研究人員發現，Omicron變異株在塑膠和皮膚上的平均存活時間，比其他變異株要長，在塑膠表面甚至可存活8天；但在皮膚上，只要接觸含酒精清潔劑15秒，就會失去活性。

根據尚未經同儕審閱的結果，新冠病毒原始株可在塑膠上存活56小時、Beta株156.6小時、Delta株114小時，Omicron株則是193.5小時，相當於8天之久。至於在遺體皮膚樣本上，原始株可活8.6小時、Beta株19.1小時、Delta株16.8小時、Omicron株21.1小時。

此外，在Omicron症狀方面，日本研究則確診康復者的後遺症，不少人留下嚴重嗅覺障礙，甚至有一名女性聞到咖哩味道「就像廢水」。這名女性每周到耳鼻科回診，每月都要花1萬日圓（約87.8美元）以上的費用。醫師說，「完全治好可能要花超過一年時間」。

還有一名70多歲婦人染疫後，一年半來都為倦怠感及呼吸困難等症狀所苦。