富裕國家抗疫從窮國搶護士 加劇全球健康不平等趨勢

國際護理協會說，一些富裕國家為了解決疫情期護士短缺問題，加緊從世界較貧困地區招聘人手，加劇健康不平等趨勢。示意圖。美聯社

國際護理協會（ICN）說，新冠變種病毒Omicron 造成的感染潮，促使富裕國家加緊從世界較貧困地區招聘護士，使那裡已經很緊張的勞動力面臨更嚴重的人手短缺問題。

總部在日內瓦的ICN代表2,700萬名護士和130個國家，該組織執行長Howard Catton接受路透採訪時表示，Omicron病例激增造成西方國家護理人員缺勤嚴重，他們透過雇用軍方人員、志工和退休人員因應，但有許多國家，包括英國、德國、加拿大和美國等地，擴大自國際招聘護士，從而加劇了健康不平等的趨勢。

Catton說，他很擔心這種「快速解方」，「有點像個人防護裝備和疫苗發生過的狀況，富裕國家利用其經濟實力購買和囤貨——如果也這樣處理護理人員短缺問題，只會讓不平等更加嚴重」。根據ICN，即使在疫情 前，全球護士已短缺600萬人，近90%是在中低收入 國家。

Catton說，富裕國家新聘的護理人員有一部分來自撒哈拉以南的非洲，包括奈及利亞，以及加勒比海的部分地區，那些護士追求比自己國家更高的薪資和更好的工作條件。富裕國家也提供優先移民的身份。他指出，部分人士批評富國這樣做，是連訓練新護理人員的成本都不承擔。

Catton警告說，當疫情結束，就連富國也將難以應付「堆積如山未獲滿足的醫療服務」，他呼籲提前增加投資並制定10年計畫來強化勞動力。