紐西蘭北島Omicron擴散至南島 總理延後婚禮共體時艱

紐西蘭總理阿爾登婚禮也必須延後。（歐新社）

隨著新冠Omicron變異株從紐西蘭北島擴散至南島，紐西蘭今天起實施「紅色等級」防疫 措施。總理阿爾登的婚禮也必須延後。

紐西蘭衛生部公布最新數據顯示，截至22日新增確診71例，21天內染疫人數為1096例。當局宣布23日起實施「紅色」等級防疫措施，將室內大型聚會人數限制降至100人，並強制在公共交通工具及商店戴口罩。

澳洲人報網站報導，阿爾登與未婚夫蓋佛德原訂今夏（南半球夏季為12月至2月）在紐西蘭北島吉斯伯恩市舉行婚禮；但由於疫情 擴散婚禮必須延後。阿爾登說，要與紐西蘭民眾共體時艱。

阿爾登說：「我剛剛加入許多紐西蘭人的行列中，他們在疫情中有相似的經歷。對於遇到這樣情況的人們，我表示十分抱歉。」記者問及婚禮延後的感受時，阿爾登說：「這就是人生；我和其他成千上萬的紐西蘭人並無差別。」「最讓人心痛的是那些當親人病重時沒法陪伴在旁的，這遠遠超過我經歷的任何悲傷。」

這次紐西蘭政府收緊防疫措施，源於南島日前通報一個群聚感染。一個家庭早前到位於北島的奧克蘭 參加百人出席的婚禮，乘飛機回南島後發現確診，同機的一名機組人員也感染。阿爾登表示，這代表奧克蘭已經出現傳播鏈。

紐西蘭總理阿爾登2018年9月24日，聯合國大會期間在納爾遜·曼德拉和平峰會上發表講話後，走回她的孩子 和未婚夫蓋佛德身邊。（路透資料照片〉

現年41歲的阿爾登於2012年通過朋友認識大3年的電視主播蓋福德，兩人2018年7月生下一名女兒，並於2019年訂婚。