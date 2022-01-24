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日本重症患者數3周暴增8倍 南韓增7630例確診

編譯中心／綜合23日電
日本正面臨第6波疫情侵襲，近期重症患者數已增加到年初約8倍之多。圖為東京街頭。（路透）
日本正面臨第6波疫情侵襲，近期重症患者數已增加到年初約8倍之多。圖為東京街頭。（路透）

疫情流行，印度單日確診連4天飆破30萬，政府將繼續擴大採檢；日本重症患者數約3周前8倍，專家籲警戒；南韓通報7630人確診，農曆年前創下單日次高紀錄。

日本國立傳染病研究所彙整境內病例得知，跟原始病毒株相比，Delta變異株引發肺炎等重症的比率約四分之一；而Omicron變異株重症比率更低，重症比率約Delta的六分之一，大概是原始病毒株的12%。儘管Omicron重症風險看似較低，但高齡者和慢性病患者仍容易重症。

不過，日本正面臨第6波疫情侵襲，近期重症患者數已增加到年初約8倍之多，專家對重症患者數快速增加表達強烈警戒感。當地今年1月1日公布的重症患者為51人，一周後增至89人、兩周後增至233人，到22日已增至424人，是年初的8倍之多。

在南韓，儘管疫苗接種率很高，並已延長實施防疫限制，23日仍通報7630例確診，寫下次高紀錄，引發疫情在農曆新年假期中進一步擴散的擔憂。專家估下月將飆至2萬例以上，若不採取特別防疫措施，確診數甚至可能增至10萬。

印度政府23日新增33萬3533例確診、525人染疫病歿，是連續第4天新增確診超過30萬例。印度聯邦政府表示，計畫繼續在全國擴大採檢規模。

數以萬計不滿防疫管制的比利時民眾上街抗議。（歐新社）
數以萬計不滿防疫管制的比利時民眾上街抗議。（歐新社）

在比利時，過去一周的單日確診人數激增至6萬多人，當局稱這一波疫情為「海嘯」。比利時要求民眾進入眾多公共場所時，必須持有疫苗通行證。數以萬計不滿防疫管制的比利時民眾23日聚集首都布魯塞爾抗爭，群眾行經歐盟總部附近，維持秩序的警察發射強力水柱與催淚瓦斯試圖驅散；部分民眾和警方爆發衝突。警方說，約莫5萬人參加這次的集會遊行。

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