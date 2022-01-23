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歐洲疫情看到盡頭？WHO：3月60%人染疫 可望率先結束

編譯張君堯／綜合報導
世界衛生組織歐洲區主任克魯格23日表示，Omicron變種已將新冠疫情推入「新階段」，最終更可能讓歐洲疫情結束。(路透)
世界衛生組織歐洲區主任克魯格23日表示，Omicron變種已將新冠疫情推入「新階段」，最終更可能讓歐洲疫情結束。(路透)

世界衛生組織歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）23日表示，Omicron變種已將新冠疫情推入「新階段」，最終更可能讓歐洲疫情結束。

克魯格接受法新社採訪時指出「歐洲正走向一場疫情的最後階段，這似乎是合理的」，並表示「Omicron可能會在今年3月感染60%的歐洲人」，而一旦席捲歐洲的Omicron疫情消退，將有數周和數月的「全球免疫」，這可以歸功於疫苗或者人們因感染而具有免疫力，同時也降低疫情的季節性。

克魯格表示「我們預計新冠疫情可能在年底前會捲土重來，但在那之前會有一段時間的平靜，仍存在不確定性」，不過他也警告說「隨著Omicron的廣泛傳播，其他變體仍可能出現」。

由於Omicron變體在歐洲的傳播速度非常快，克魯格認為重點應該放在「盡量減少對醫院、學校和經濟的干擾，並大力保護弱勢群體，而不是採取措施阻止傳播」，他還敦促人們為自己負責，強調「如果你感覺不舒服就待在家裡」。

此外，克魯格也提到當務之急是穩定歐洲的局勢，目前歐洲各國的疫苗接種水平從25%到95%不等，導致醫療保健系統承受不同程度的壓力，當被問及是否需要第四劑疫苗來結束疫情時，克魯格持謹慎態度並表示「我們知道每次接種疫苗後免疫力都會提高」。

疫情 Omicron 疫苗

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