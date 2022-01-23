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傳播力更強「Omicron妹妹」 蔓延歐亞等40國

編譯中心／綜合22日電
英國一名學生4日進行新冠病毒檢測。（Getty Images）
英國一名學生4日進行新冠病毒檢測。（Getty Images）

新冠疫情延燒，英國在調查一種被稱為「Omicron的妹妹」的病毒株BA.2，在歐洲多國引發的感染病例急升，引起外界關注；日本、俄羅斯單日確診病例數再創新高；已接種3劑疫苗的波蘭前總統華勒沙仍確診；另外，法國疫苗通行證將於24日上路，全法有3.8萬人上街抗議。

初步研究顯示，BA.2比Omicron毒株BA.1傳播力更強，多了28個突變，且缺少「S基因脫落」特性，在使用核酸檢測時更難以辨識，故也被稱為「隱形版Omicron」。根據「流感數據共享全球倡議」（GISAID）平台數據，全球逾40個國家和地區已通報1萬多個BA.2案例，在印度和菲律賓部分地區成為主流，德國、丹麥和挪威的相關病例也正飆升。

在丹麥，BA.2於去年12月最後一周占所有病例的20%，兩周後飆升至45%，正迅速取代Omicron的主支BA.1。至於英國，截至21日已有426例BA.2病例，其中146宗在倫敦。英國衛生安全局21日宣布，將BA.2列入「正在調查的變種」（VUI）。

丹麥民眾排隊接受新冠病毒檢測。（Getty Images）
丹麥民眾排隊接受新冠病毒檢測。（Getty Images）

但專家表示，目前沒有證據顯示這個變異株會比原始Omicron病毒更嚴重，因此還不用過度擔心。目前看到最多BA.2病例的丹麥衛生官員認為，疫苗仍對BA.2有效。丹麥的初步研究顯示，住院風險沒有差異。

日本疫情延燒，包括東京都、大阪府、京都府等地22日新增確診分創新高；全境單日新增首度逾5萬例，也是連5天創新高。東京22日新增1萬1227例確診，首度單日新增逾萬例。

俄羅斯22日通報5萬7212人染疫，創單日確診新高，另通報新增681人病故。首都莫斯科依舊是疫情核心，24小時有1萬6094人確診。官員估計，Omicron變異株占俄國確診的47%。

不過，歐洲不少國家近期宣布大幅放鬆防疫。繼英國宣布27日起取消包括口罩令、疫苗通行證等大部分限制措施後，愛爾蘭21日也宣布國家「已度過Omicron風暴」，自22日起全面取消防疫限制。愛爾蘭是歐洲感染率第二高的國家，近500萬人口中共有113萬多人染疫。

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