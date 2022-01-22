奧地利強制成人接種 法國疫苗通行證24日上路

奧地利將強制成人打疫苗，圖為首都維也納數以萬計的示威者去年12月集會，抗議奧地利對疫情實施的諸多限制。（路透）

奧地利國會下議院昨天通過一項法案，將自2月起強制成年民眾接種COVID-19疫苗 ，成為歐洲第一個實施成人疫苗強制令的國家。從3月中旬起，不遵守疫苗強制令者可能面臨最高3600歐元（約4085美元）的罰款。

中央社引述法新社報導，自奧地利政府去年11月宣布這項措施以來，數以萬計民眾例行於周末集會示威，抗議疫苗強制令。國會下議院昨天表決這項法案，除極右翼外，所有黨派都支持新措施。下議院183席次中，表決結果有137票贊成、33票反對。

極右自由黨（FPOe）主席基克爾譴責法案「開啟極權之路」，表示將堅拒接種及提出司法挑戰。

路透提到，這項法案有待上議院通過及總統簽署，但多屬形式。

奧地利每天新增染疫人數持續破紀錄，前天通報逾2萬7600人確診又創新高。人口約900萬的奧地利至今累計近1萬4000人染疫不治，約150萬人確診。

目前世界各地實施疫苗強制令的國家仍屬極少數，不過，厄瓜多、塔吉克、土庫曼、印尼及密克羅尼西亞都已推出類似計畫。

另外，法國總理卡斯泰昨天宣布由下周一（24日）起推行疫苗通行證，直至當局認為醫療壓力紓解、衛生風險顯著解除為止。屆時民眾在進入某些場所時只准出示接種證明，不可再靠陰性檢測 結果代替。他促家長為5至11歲子女接種疫苗，及周一起為12至17歲子女接種加強劑。

卡斯泰表示，這波Omicron疫情 有消退的「鼓舞」迹象，2月2日起將陸續撤銷連串控疫措施，包括毋須強制在家工作、戶外毋須戴口罩和放寬文娛康體場所觀眾人數限制等。法國昨天有逾42萬人感染。官方科學諮詢機構表示，這一波疫情將維持「可控高水平感染」到3月中旬。

愛爾蘭宣布，22日早上6時起取消幾乎所有防疫限制。原本要求餐廳酒吧晚上8時打烊的規定將撤銷，室內外不再有人流限制，但大眾交通工具和商店內仍必須戴口罩、病毒檢測呈陽性後自我隔離，以及國際旅行需有疫苗通行證。