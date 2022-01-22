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染疫又染疫 英女大生已打2劑疫苗 卻第4次確診

聯合新聞網 / 綜合報導
英國護理系女學生沃頓（Mea Walton）四度染疫。(取材自推特)
英國護理系女學生沃頓（Mea Walton）四度染疫。(取材自推特)

英國專家認為Omicron疫情已過高峰期，大部分地區的感染數下降，因此首相強生（Boris Johnson）日前宣布，取消大部分的防疫措施，也不用強制在教室戴口罩。不過一名英國護理系女學生日前PCR篩檢，發現自己「又」確診新冠肺炎，而且這不是她第二次感染，已經感染「第四次」了。

根據《衛報》指出，一名英國護理學系的20歲女學生沃頓（Mea Walton），她曾在2020年9月首次染疫，當時身邊親友雖有人確診，但大家仍未感受到新冠肺炎將帶來影響。

沃頓指出，她過去曾在酒吧打工，每天工時9小時，上班都會戴口罩，除了工作以外也都沒有外出，但有天開始感覺異常疲憊、流鼻水，以為是過敏發作，但媽媽勸她去篩檢，才得知自己罹患新冠肺炎，開始在房間隔離。

接著，沃頓的父母在2021年1月確診，她盡量避免跟父母接觸，只會替他們買好三餐放門口，過了沒多久，她參加了護理實習的PCR篩檢，沒想到又呈現陽性，這次她的症狀是些微流鼻水。

到了2021年2月，沃頓打算替染疫的親友照顧小孩，她在離開英國前往比利時布魯塞爾時，篩檢呈現陰性，這讓她放下心中的重擔，沒想到從比利時回英國後，PCR篩檢又呈陽性，這次染疫她沒有什麼症狀。

直到近日她前往洛杉磯，篩檢結果又是陽性，這已經是她第四次確診了，跟前次經驗不同的是，她這次確診後出現類流感症狀，沃頓已經接種了兩劑疫苗，她表示「每次染疫的時候，都沒有到過醫院的足跡，而且實習的時候也一直照顧新冠患者，但也不是病人傳染給她的」。

篩檢 英國 新冠肺炎

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