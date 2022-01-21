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阿根廷疫情加劇 美國改列高風險：不要去旅行

中央社／布宜諾斯艾利斯21日電
圖為布宜諾斯艾利斯民眾打疫苗。（Getty Images）
圖為布宜諾斯艾利斯民眾打疫苗。（Getty Images）

阿根廷20日出現首例Flurona病例（流行性感冒Flu加上冠狀病毒Coronavirus），一月確診數暴增，陽性確診率達7成，歐盟、美國將阿根廷改列入染疫高風險國家。

阿根廷衛生部長維佐蒂（Carla Vizzotti）20日於記者會表示，COVID-19第3波疫情每日平均約8萬1000人確診，病例數為去年同期3倍；但疫苗覆蓋率提升，死亡人數減少。

歐盟和美國已將阿根廷列入染疫高風險國家。美國建議民眾暫時不要前往旅行。美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，即使是具有完整疫苗接種也可能面臨感染和傳播COVID-19的風險。

歐盟取消阿根廷不受限入境資格，西班牙已遵循建議，要求阿根廷人入境須具備歐盟或世界衛生組織（WHO）認可疫苗接種證明及核酸檢測（PCR）陰性檢測報告 。

阿根廷聖菲省（Santa Fe）兒童醫院證實一名3歲兒童確診阿根廷首宗Flurona病例，即同時檢測出新冠病毒和流感病毒，這名兒童已完成接種兩劑COVID-19疫苗、無旅遊史，入院經治療後病情好轉。Flurona病例在美國、以色列、西班牙及巴西都有零星案例出現。

為加強防範Omicron及Delta變異株威脅及減少染疫病例，阿根廷政府正在加緊第3劑疫苗施打計畫，首波優先對兩劑施打已滿4個月的民眾。

阿根廷總人口數4500萬，74.4%人口已完成兩劑施打，疫情自今已有769萬確診病例．11萬8000人死亡。

疫苗 歐盟 檢測

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