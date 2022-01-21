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恐單日增1.8萬例確診 東京疫情警戒升至最高

編譯中心／綜合20日電
日本全境20日新增新冠肺炎確診達4萬6200例，連續3天創新高。（歐新社）
日本全境20日新增新冠肺炎確診達4萬6200例，連續3天創新高。（歐新社）

日媒報導，東京都上午舉行新冠肺炎疫情分析監測專家會議，會後宣布將警戒上調至最高等級。會中指出，這波大流行PCR檢測結果，95%都是Omicron變異株，依照目前疫情升溫速度，一周後東京單日新增確診人數將達到1.8萬人。

NHK統計，日本20日新增確診4萬6200例，連續3天創新高；另外東京新增8638例，神奈川縣、京都府、福岡縣等多地也破紀錄。目前全國累積確診突破200萬例，加上機場與郵輪等共202萬6562例；另新增死亡8例，累計死亡1萬8482例。

日本過去一周平均每日確診人數為4555人，比2周前增加34倍。今日會議將疫情警戒提升到第四級最高級「持續、大規模擴散感染狀態」。

專家分析，這波增長速度遠勝於去年夏天的第五波疫情，是前所未有的危機狀態。如果疫情照目前速度擴散，一周後，單日確診人數將達到1.8萬人，住院人數推估可能達到7160人。而目前東京能確保的病床數僅6979張床，醫療資源將亮紅燈。

日本今天也有多地新增病例數創新高紀錄，包括北海道1437例、琦玉縣2452例、神奈川縣3344例、京都府1320例、愛知縣3074例、廣島縣1569例、福岡縣2225例等。大阪府則新增5933例、兵庫縣2483例等，是當地次高紀錄。

自21日起，13都縣將適用防治蔓延等重點措施，包括東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、新潟、愛知、岐阜、三重、香川、熊本、長崎與宮崎，期限至2月13日為止。將要求餐飲業者縮短營業時間、不得販售酒精飲品，並對內用者進行人數限制等規範。大阪府今日也正式向中央要求，希望將大阪一同納入。

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