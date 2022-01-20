東京上調疫情警戒至最高 下周單日確診恐破1.8萬人

日本全境19日新增新冠肺炎確診首度超過4萬例。美聯社

TBS等日媒報導，東京都20日上午舉行新冠肺炎疫情 分析監測專家會議，會後宣布將警戒上調至最高等級。會中指出，這波大流行PCR檢測 結果，95%都是Omicron變異株，依照目前疫情升溫速度，一周後東京單日新增確診人數將達到1.8萬人。

東京19日單日確診7377人，再創新高。過去7日平均每日確診人數為4555人，比2週前增加34倍。今日會議將將疫情警戒提升到第四級最高級「持續、大規模擴散感染狀態」。

專家分析，這波增長速度遠勝於去年夏天的第五波疫情，將是過去從未面臨過的危機狀態。如果疫情照目前速度擴散，一周後，單日確診人數將達到1.8萬人，住院人數推估可能達到7160人。而目前東京能確保的病床數僅6979張床，醫療資源將亮紅燈。

目前，東京都規定，一般情況下，輕症患者不住院；中度以上症狀，包括因肺炎病情惡化需要氧氣系統的患者才會安排住院。

日本新冠肺炎疫情擴大，19日新增確診首度超過單日4萬例。自21日起，13都縣將適用防治蔓延等重點措施，包括東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、新潟、愛知、岐阜、三重、香川、熊本、長崎與宮崎，期限至2月13日為止。將要求餐飲業者縮短營業時間、不得販售酒精飲品，並對內用者進行人數限制等規範。大阪府今日也正式向中央要求，希望將大阪一同納入。