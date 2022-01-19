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法國暴增46萬確診、英國單日438病歿 加拿大逾萬人住院

編譯中心／綜合18日電
法國18日新增46萬4769例確診，創下單日新高。圖為巴黎凱旋門附近餐廳員工為一名顧客掃描疫苗通行證。（歐新社）
法國18日新增46萬4769例確診，創下單日新高。圖為巴黎凱旋門附近餐廳員工為一名顧客掃描疫苗通行證。（歐新社）

全球疫情持續嚴峻狀態，法國今天新增46萬4769例確診，創下單日新高；英國新增438人病歿，也寫下去年2月以來新高；加拿大疫情惡化，累計染疫入院人數首次超過1萬。巴拉圭總統阿布鐸確診，症狀輕微，正在隔離中；梵蒂岡也宣布，國務院院長帕洛林樞機主教、副院長帕拉總主教均確診。

歐洲在Omicron引起的新一波疫情中成為重災區，法國新增46萬4769例確診創新高，加護病房病患人數則略減，約3900人。英國今天新增9萬4432人染疫，較昨日增加1萬人染疫。義大利新增22萬8179例確診，較昨天的8萬3403例大增，病歿人數也從昨天的287人增加至434人。

在亞洲，日本疫情升溫，18日新增確診首度逾3萬例，創新高。大阪府新增確診病例5396例，與長野縣、兵庫縣、鳥取縣、島根縣都創單日新高。此外，包括東京首都圈一都三縣等共13都縣，向中央政府申請提升防疫層級至「防止蔓延等重點措施」。日本當局將於19日做出決定，計畫從本月21日起適用，為期約三周。

另外，澳洲病故人數創單日新高，截至18日午前，人口最多的新南威爾斯、維多利亞和昆士蘭三省共新增74人病故。

北美方面，加拿大疫情踏入1月中進一步惡化，累計確診住院人數從1月5日超過5000人，18日超過1萬38人，其中1148人為重症。加拿大近期每天新增確診超過3.5萬例，以安大略省和魁北克省占最多。新冠死亡人數亦開始上升，直至周一的7天內，日均死亡人數增至116宗，到17日單日死亡人數更接近150人。

疫情 加拿大 英國

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