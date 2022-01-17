兒童確診大增 英國1周576人入院、東京10歲以下單日百例

英格蘭截至本月9日的一周內，有576名5歲及以下染疫兒童入院創新高。圖為英格蘭一所學校為學生進行 Covid-19測試。（Getty Images）

全球因為新冠病毒Omicron變異株肆虐，正經歷新一波疫情 ；先前各種研究指出，幼童較不易感染新冠病毒，然而最近各國都通報大批兒童染疫病例，包括英格蘭上一周有576名5歲以下兒童確診入院，創新高；日本 10歲以下兒童確診急增，引起關注。

日本疫情急速延燒，16日單日新增確診病例已連續3天逾2萬例，大阪新增3760例、沖繩新增1226例。東京新增4172例，其中294例未滿10歲。都政府表示，幼童確診增加的情況在1月4日以後變得很明顯；1月4日有8例、5日有14例、12日暴增至107例。推測可能是過年期間，父母在家中將病毒傳染給孩童。都政府呼籲各級學校，如果校園發生群聚感染，停課等措施將不可避免。

在英國 ，兒童新冠患者入院人數也創新高，截至9日的一周內，英格蘭有576名5歲以下染疫兒童入院，遠高於去年8月高峰期的160人。專家相信，兒童入院人數創新高與確診個案暴增有關。不過儘管入院兒童數增加，重症比例並未因此提高。倫敦急症室兒科醫生顧問達拉斯表示，兒童感染Omicron後常見症狀為流鼻水和咳嗽，並無侵害肺部。

英媒報導，在英國確診數持續減少之際，首相強生想要永久廢除防疫相關緊急法規；政府正草擬計畫，若民眾確診，可不受自我隔離規定的法律束縛。這項計畫最快將在春天宣布。

波斯灣國家卡達16日通報罕見的兒童染疫死亡案例，一名僅3周大的嬰兒染疫死亡。這是疫情爆發以來，卡達第二個染疫死亡的兒童。卡達衛生部表示，與年長者相比，年輕人染疫後演變為重症的風險通常較小，「但與前幾波疫情相比，目前這波疫情染疫和需要醫療照護的兒童，出現增加」。