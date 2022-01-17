法國疫苗護照法過關 場外千人抗議 約帥變「掌旗手」

法國各地15日仍有大批群眾上街抗議疫苗通行證等嚴格的防疫措施，不過現身示威遊行的人數遠低於上周末。（路透）

法國國會今天最終批准政府所提的多項最新防疫措施，當中包括反疫苗 抗議民眾最不滿的疫苗通行證。

路透報導，法國國民議會（國會下議院）以215票贊成、58票反對通過這項法規，預計將在未來數日內生效。在野政黨曾質疑，防疫新法的若干規範太嚴苛，如今獲得國會最終批准，使政府得以規範民眾出入公眾場所如餐廳、咖啡廳、戲院及搭乘長途列車，必須出示接種疫苗證明。

目前，凡是近期經篩檢呈陰性而未接種疫苗的民眾仍可進入上述的公眾場所，根據法國衛生部15日統計，法國總人口中將近78%已完整接種疫苗。

即將在4月競選連任的總統馬克宏 本月告訴「巴黎人報」（Le Parisien），他就是要藉由造成生活上的種種不便，「惹毛」不注射疫苗的民眾，促使他們終究還是得伸出手臂接種。

巴黎及其他若干城市15日約有數以千計反對疫苗的抗議民眾走上街頭，表達對新法的不滿；不過就在馬克宏發表談話後，比起上周抗議民眾的人數可說是銳減，法國內政部估計只達一半。

出人意料的是，近日捲入澳洲入境簽證風波的塞爾維亞網球一哥約克維奇 ，成為法國反疫苗運動的象徵。15日下午有數千名示威者聚集在巴黎特羅卡德羅廣場，有人舉起「感謝約克維奇」的標語，講台上也有人大喊「還約克維奇自由」。在波爾多，示威民眾表示：「約科維奇現在有點像是我們的掌旗手。」

當前法國正在因應第5波疫情，近期每日新增確診病例屢屢超過30萬，儘管如此，比起前年3月至4月間的首波疫情，目前躺在加護病房的重症患者少很多。