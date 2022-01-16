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以色列全球最早接種第4劑 財政部長「完全接種」仍確診

編譯中心／綜合15日電
以色列財長李柏曼（中）10日才表示接種第4劑，沒想到15日竟宣布確診新冠肺炎。（路透）
以色列財長李柏曼（中）10日才表示接種第4劑，沒想到15日竟宣布確診新冠肺炎。（路透）

Omicron變異株擴散全球之下，世界各國紛紛規定接種第3劑疫苗，而以色列率先全球進行第4劑疫苗接種，但財政部長李柏曼（Avigdor Lieberman）在「完全接種」後不久，卻宣布確診。菲律賓15日有Omicron已在社區傳播；印尼15日新增1054例確診，是過去3個月來的單日新高。

63歲的以色列財政部長李柏曼，10日才在推特上傳接種第4劑疫苗的照片，沒想到15日就表示，自己經檢測後發現感染新冠，但目前身體狀況良好，未來幾天會在家裡隔離工作。

除了李柏曼，以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）10日才宣布確診，當地其他媒體消息指出，拉皮德可能是被其一名安保人員傳染。以色列施打的疫苗以輝瑞為主，該國去年12月下旬開打第4劑，本月開放60歲以上民眾施打。

菲律賓首都馬尼拉開設得來速疫苗接種站，替居民施打疫苗。（路透）
菲律賓首都馬尼拉開設得來速疫苗接種站，替居民施打疫苗。（路透）

菲律賓15日證實，Omicron變異株在首都馬尼拉地區導致社區傳播，並且確診感染人數連續第三天創下新高紀錄。馬尼拉大都會區由16個城市組成，居民超過1300萬人。衛生部長表示，Omicron變異株的社區傳播特點是確診病例數急劇增加；他說，感染疫情可能會在1月底到2月中旬達到高峰。該國15日新增確診3萬9004例確診，連續第三天刷新單日新高；死亡新增43例。

印尼15日新增1054例確診，是過去3個月來新高。印尼衛生部長衛生部長布迪說：「境內發現社區傳播現象，雅加達已有群聚感染。我們必須與地方政府密切合作，限制人員移動、加強衛生規定，為民眾提供加強針施打。」不過他並未詳敘地方政府將實施何種防疫措施，目前官員固定每周一審視防疫措施。

疫苗 以色列 Omicron

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