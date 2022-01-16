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駐日美軍導致沖繩1周飆萬例確診 考驗美日同盟關係

編譯中心／綜合15日電
日本東京一名戴口罩男子13日經過呼籲民眾注意Omicron變異株的告示。美聯社
日本東京一名戴口罩男子13日經過呼籲民眾注意Omicron變異株的告示。美聯社

日本15日新增2萬5724人確診新冠肺炎，為歷來單日第2高；同日另新增6人染疫不治。此外，靜岡縣和千葉縣各有一名高齡慢性病患感染Omicron變異株不治，是日本首傳有Omicron病患不治案例。

日本疫情急速延燒，除了東京都時隔4個多月單日新增再逾4500例，沖繩縣、大阪府、廣島縣等地單日新增都創歷史新高。時事通信社報導，靜岡市15日表示，11日在市內醫療機構病故的一名高齡男子，確認感染的是Omicron；千葉縣也表示，11日死亡的一名90多歲女性感染Omicron。這是日本國內首度確認感染Omicron病患不治案例。

沖繩方面，除了每10萬人口染疫數穩居日本之冠，15日又新增1829例確診，光是最近一周就新增近萬例，日本外相林芳正稍早表示，疫情擴散很大一部分原因在於駐日美軍。當地美軍基地的檢疫措施存在漏洞，成為眾矢之的。日媒分析指出，新一波疫情可能令美日關係蒙上陰霾，成為首相岸田文雄的重大考驗。

日本因Omicron變種引爆新一波疫情，多個府縣15日新增確診皆創新高。圖為東京...
日本因Omicron變種引爆新一波疫情，多個府縣15日新增確診皆創新高。圖為東京街頭。（路透）

駐沖繩美軍基地相關人士，過去1個月累計染疫數占當地疫情約六成，另據厚生勞動省統計顯示，同樣設有美軍基地的山口縣、廣島縣等地，新增感染人數也明顯比全國平均值高。目前駐日美軍約有5.5萬人，約70%駐日美軍設施位於沖繩。

「日本時報」指出，基於「日美地位協定」，駐日美軍並不受日本政府規管，且之前媒體踢爆美軍在基地附近未依規定配戴口罩，成為破口，導致對駐日美軍的不滿持續發酵。部分國會議員批評日美政府只考慮沖繩的地緣戰略價值，輕視當地民眾權利，要求停止興建新美軍基地。著名政治記者金平茂紀更質疑日本受「日美地位協定」的限制，無力處理駐日美軍疫情，「真的是主權國家嗎？」

由於要求修訂「日美地位協定」的輿論漸多，日相岸田文雄強調應以務實的方式應付危機，日方將與美方加強溝通合作，強調目前沒有考慮修訂相關協定。TBS分析，在美國與日本即將簽訂新一輪駐日美軍軍費協議之際，岸田文雄如何處理疫情事態將成為外交的重大考驗。

日本 疫情 Omicron

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