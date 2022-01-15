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拿到就過期 窮國拒收1億劑疫苗

編譯中心╱綜合14日電

聯合國兒童基金會披露，單是去年12月，窮國拒收的獲贈COVID-19疫苗就達約1億劑，主因是捐贈的疫苗都快過期。

中央社引述法新社報導，世界衛生組織（WHO）對高所得國家貪占疫苗在先，之後又將快到期貨捐給亟需疫苗窮國這種要命「可恥行為」猛烈抨擊。奈及利亞上月處理掉100多萬劑過期AZ疫苗的景象，凸顯出問題的嚴重性。

聯合國兒童基金會表示，到目前為止， 透過Covax機制交付給窮國的疫苗，歐盟捐贈占三分之一。去年10至11月，有1500萬劑歐盟捐贈疫苗被拒，其中75%屬AZ疫苗，這些疫苗送抵後離過期不到10周。

世衛去年12月29日宣布，194個成員國中有92國尚未達成2021年底40%人口注射疫苗的目標。

全球迄今已注射約94億劑疫苗，富國67%的人口已完全接種，窮國只有8%人口打第一針。世衛秘書長譚德塞指出，問題主要在於去年大部分時間窮國都沒有疫苗，即使拿到也都快要過期，並且缺乏注射針筒等關鍵工具，「這不僅是道德恥辱，更葬送人命。」

同時，由於沒有足夠儲存設施和運輸困難，許多國家被迫推遲接種計畫。慈善機構CARE表示，約90個較貧窮的國家現儲存6.81億劑疫苗，仍未安排接種。一些國家要求把到貨時間推遲至今年3月以後，屆時他們可能更有能力克服冷鏈壓力。

疫苗 世衛 歐盟

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