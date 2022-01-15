德、荷染疫創新高 瑞典總理確診 捷克允無症狀醫護工作

荷蘭14日新增3.5萬例確診創新高，不過官方決定15日起放寬防疫政策。圖為海牙一家酒吧員工14日為重新開業預做準備。（Getty Images）

Omicron肆虐並削弱疫苗 效果，荷蘭14日新增通確診創單日新高紀錄；瑞典 總理繼國王、王后和女王儲後也確診；日本疫情 急速擴散。

荷蘭14日新增3萬5521例確診，創下新高，新任外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）也確診，不過荷蘭首相呂特（Mark Rutte）14日表示，一些防疫政策將自周六起放寬，非必需品商店、髮廊、美容院等商店在嚴格防疫狀況下可以營業至下午5點；自12月19日以來，荷蘭多數店家就都處於關閉。

德國13日通報新增確診逾8萬1000起，寫下單日新高；德國疫苗接種委員會13日建議，讓12歲到17歲年齡層接種疫苗追加劑。

瑞典第4波疫情延燒，總理安德森(Magdalena Andersson)也確診。54歲的安德森是在本周稍早舉辦的議會辯論後，檢測出陽性，而瑞典國王、王后和女王儲本月也都先後確診。瑞典本月每天約2萬5000確診屢創單日確診新高紀錄，升高了醫療系統面臨的壓力，促使當局重新祭出許多防疫限制措施。

自2020年爆發疫情以來，西班牙境內確診累計達809萬3036例，逾9萬人病歿。雖然因Omicron而引發確診數大增，近日住院率並沒有增加，目前所有病床約14%為新冠患者使用，加護病床占床率則約23%。專家表示，這是因為西班牙疫苗接種率相對高，據官方數據，西班牙80.46%人口已完整接種疫苗、35.48%接種了加強劑。

日本14日新增逾2萬例確診，而日本前一次單日突破2萬例，已經是去年9月1日的事情了。雖然Omicron變異株造成疫情擴大，但為維持社會功能，日本政府有意將密切接觸者在住宿設施或自家隔離期間，從現行14天縮短到10天。

捷克衛生部14日表示，將允許確診、但是沒有症狀的醫護人員和社會服務人員繼續工作。路透報導，捷克衛生部長瓦拉克表示，這些人每天只能從住家移動到工作場所，中間不能去別的地方；他們必須戴上口罩，在工作場所吃飯時也要和別人在不同的空間裡吃。

醫護和社福人員是捷克衛生部縮小範圍後的對象，原本捷克政府計畫警察、能源公司職員、緊急服務人員等也在無症狀可繼續上攻的行列。

歐洲近來已經開始放寬管制，因為發現Omicron變異株引發的重症率似乎沒有想像得高，但感染力強，造成各行各業人力吃緊，必須維持社會運作，只好放鬆限制。捷克這一措施堪稱佛系防疫的經典策略之一。