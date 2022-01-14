澳Omicron擴散速度 超英美南非

澳洲 本來自詡為全球疫情 防控的前段班成員；但隨著Omicron 變異株入襲，澳洲在短短一個多月之內，已成為疫情擴散較嚴重的國家之一，目前占全球第13位，疫情擴散速度已超過美國、英國，以及首先出現Omicron病例的南非。

墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）網站報導，自從2020年新冠疫情爆發以來，澳洲持續採取封鎖邊境和封城等措施，一度居全球疫情防控的前段班；但自從去年底Omicron變異株入襲後，澳洲在短短一個多月之內突然下滑至後段班。

「前鋒太陽報」整理美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站公布全球疫情最新數據發現，澳洲平均每日新增確診人數已高達8萬7815例，每10萬人當中有346人染疫。

儘管澳洲疫情擴散嚴重，但澳洲的死亡比率較低。在澳洲，每10萬人當中有0.1人死於疫情。相較之下，每10萬人當中，英國0.36人、美國0.52人、南非0.29人死於疫情。

「前鋒太陽報」報導，由於很多發展中國家的篩檢比率較低，而且有些國家未公開準確數據，造成有關全球疫情的數據可能有偏差。

此外，印度衛生部13日通報新增24萬7417例確診、380例死亡，單日確診數再創去年5月以來新高，累計逾3631萬例確診、其中48.5萬人死亡。當局卻宣布要放寬採檢、檢疫隔離規定並收嚴住院標準，官方稱此舉是為了把防疫人力物力用於更需要的環節。有專家疾呼，放寬標準會帶來確診與死亡病例數低估的風險。

日本最近疫情快速擴散，TBS電視台統計13日全境新增COVID-19確診1萬8000多例，比昨天1萬3251例大增約5000例；沖繩縣、廣島縣等多地單日新增病例數創新高；駐沖繩美軍通報新增560例，也創新高。