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抗議放寬防疫 法教師歷史性動員 逾7成罷工

編譯中心／綜合13日電
不滿政府放寬有關學童的防疫規定，法國有大約7萬8000名教職員走上街頭抗議。(路透)
不滿政府放寬有關學童的防疫規定，法國有大約7萬8000名教職員走上街頭抗議。(路透)

法國政府近日放寬有關學童的防疫規定，多達四分之三教師罷工反對，根據法國內政部，有近7萬8000名教職員工走上了街頭，其中巴黎有8200人，法國13日恐有半數小學關閉。

法國最大的小學教師工會Snuipp-FSU本月11日透過聲明宣布罷工，聲稱這次行動「體現各所學校愈來愈深的絕望」。

Snuipp-FSU表示，由於許多學童請病假，遠距學習和親自到校上課又難以並行，如今「開放的已經不是學校，而是某種『日托』」。

工會抱怨，教師們無法恰當地授課，也未獲得免於染疫的足夠保護，且經常要看新聞才知道衛生措施變更，而不是由上級機關告知。

法廣網報導，根據法國內政部統計，13日在全法國共發生了136場示威抗議行動，這些行動引發了廣泛的響應，某些家長協會也表示支持教職工們的抗議行動。當晚，法國總理親自接待了憤怒中的教師工會。

根據法國國民教育部統計，當天在幼兒園和小學有近38.5%的老師罷工，而根據法國最大的小學教師工會Snuipp-FSU說法，不是38.5%，而是75%。該工會稱，罷工抗議規模是「歷史性的動員」。

在法國準備於4月舉行總統大選投票之際，這次罷工對政府來說相當尷尬。中央社引述法新社報導，想在今年大選挑戰總統馬克宏（Emmanuel Macron）的競爭者們也緊抓著罷工議題做文章。在巴黎，法國左翼政黨的總統候選人也參加了示威遊行。

保守派參選人波克瑞斯（Valerie Pecresse）接受法國第2電視台（France 2）訪問時說：「我感受到學校社群、尤其是家長的巨大痛苦。」

另據華爾街日報報導，法國參議院13日表決通過啟用疫苗通行證（Vaccine Pass）的法案，全力推進全民接種，這意味着未來民眾前往酒吧餐廳及參加社交活動時，必須出示完成疫苗接種的證明，不能再用新冠病毒檢測的陰性證明替代。本周六起，18歲以上法國民眾若打完第二針超過七個月未接種加強劑，通行證也將被停用

不滿政府放寬有關學童的防疫規定，法國教師們走上街頭抗議。圖為一名老師高舉著寫著「...
不滿政府放寬有關學童的防疫規定，法國教師們走上街頭抗議。圖為一名老師高舉著寫著「布朗凱，你就是病毒」標語。路透

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