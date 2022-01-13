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南韓14日起採用輝瑞口服藥 治療新冠病患

編譯黃淑玲／綜合外電
輝瑞（Pfizer）藥廠開發的新冠口服藥Paxlovid。 美聯社
輝瑞（Pfizer）藥廠開發的新冠口服藥Paxlovid。 美聯社

南韓14日開始採用輝瑞（Pfizer）藥廠開發的口服藥Paxlovid，治療感染新冠病毒患者。

南韓疾病管制與預防中心（CDC）13日表示，至少2.1萬顆Paxlovid 13日可以到貨，隨即配發給大約280間藥局和90間集中治療中心運用。估計一天可以治療1,000多名病患；優先給藥對象為容易發展成重症的群體、65歲以上長者和免疫低下者。

南韓CDC說，本月稍晚，預計還會再有1萬顆Paxlovid到貨。

輝瑞解說Paxlovid療效時指出，該口服藥保護高風險患者免於住院及死亡的效力近90%，資料顯示針對Omicron變種病毒，Paxlovid仍然有效。

南韓為因應Omicron造成快速大量感染，尋求更多醫藥工具。周三也剛通過了諾瓦瓦克斯（Novavax）新冠疫苗的使用。

目前Omicron感染占南韓新冠患者的比率還小，但是過去兩周已增加兩倍，占比現為12.5%，公衛官員警告，這個月Omicron就會變成最主要感染病毒株。

截至周三，南韓完整接種新冠疫苗覆蓋率84.4%，43.1%已打追加劑。

南韓 Omicron 疫苗

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