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Omicron超車Delta 全球1周暴增1510萬例 歐洲重災區

編譯中心／綜合12日電
WHO新冠疫情技術總監范科霍芙11日示警，Omicron正迅速超車Delta，成全球主流病毒株。（路透）
WHO新冠疫情技術總監范科霍芙11日示警，Omicron正迅速超車Delta，成全球主流病毒株。（路透）

全球疫情持續惡化，截至9日的一周新增確診病例達1510萬例，激增約55%，創下歷史新高紀錄；其中歐洲新增710萬例確診，為增幅最大地區，德國今天就新增8萬430例，創下新高。日本疫情也持續升高，東京都確診人數一日翻倍，大阪新增近1700例。

日本購屋痛苦指數是15年來最高。（美聯社） 雷光涵
日本購屋痛苦指數是15年來最高。（美聯社） 雷光涵

根據世衛組織（WHO）數據，全球在3日到9日期間新增確1515萬4666例，另新增4萬3461例死亡。世界上每個地區都通報病例攀升，只有非洲例外，新增病例減少了11%。目前全球確診病例數已超過3.08億例，死亡病例破500萬人。

WHO新冠疫情技術總監范科霍芙表示，Omicron在全球正迅速超越Delta變異株，成為主流毒株。英國和美國科學家表示，初步跡象顯示，Omicron疫情可能已達高峰，不過仍不確定疫情下階段發展為何。

世衛指出，美洲上周通報史上最多新增病例數，暴增了78%，主要來自美國。歐洲地區新增病例攀升31%，死亡病例則減少10%。

另據路透報導，德國疫情控制中心羅伯特科赫研究所最新數據顯示，德國今天新增8萬430例，創新高；當地的7天發病率自今年初以來持續攀升，12日達到每10萬人就有407.5人染疫，前一天為387.9人。7天發病率是決定防疫政策的重大衡量標準。

在日本，東京都確診人數一日翻倍，從11日的962例增至12日逾2000人，這也是東京自去年9月4日以來最高單日新增確診數。大阪12日新增近1700例，自去年9月15日以來最高，更是5日244例的近七倍，顯示病毒一周來迅速傳播。

沖繩同日新增1644例確診，駐沖繩美軍則有295人染疫。

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