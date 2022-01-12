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歐洲疫情正緊張 西班牙開第一槍 喊將新冠當流感

編譯鍾詠翔／綜合外電
西班牙政府呼籲將新冠肺炎視為流感等地方性流行病，成為第一個明確建議民眾與病毒共存的主要歐洲國家。（路透）
西班牙政府呼籲將新冠肺炎視為流感等地方性流行病，成為第一個明確建議民眾與病毒共存的主要歐洲國家。（路透）

西班牙政府呼籲人們將新冠肺炎視為流感等地方性流行病，成為第一個明確建議民眾與病毒共存的主要歐洲國家。

英國政府官員也說，英國正從全球大流行過渡至地方性流行病，顯示這種論點在歐洲逐漸受到重視，可能促使各國政府重新評估對抗新冠病毒的策略。

西班牙總理桑傑士表示：「我們必須評估新冠病毒的演變，也就是從全球大流行變成地方性流行病」，並說歐洲各國政府可能需要採用與目前不同的指標，來評估新冠肺炎。

儘管染疫人數改寫歷史新高，但感染Omicron變種病毒的患者，住院率和死亡率都較低。

英國教育大臣查哈威9日也指出，英國正走在從全球大流行過渡至地方性流行病的道路上，且英國政府說，可能將突破性感染者的自我隔離期縮短至五天，天數與美國最新指引相同，以減緩勞工缺勤的問題，降低疫情對經濟的衝擊。

在各國政府努力讓學生正常上課、經濟正常運轉的情況下，住院人數減少，可能促使各國重新檢討因應疫情的策略。

不過，在法國、德國、義大利、羅馬尼亞等國家，平均每日新增確診病例都衝上疫情爆發來最高水準。因此，人們若現在就開始談論將新冠肺炎視為地方性流行病，時機恐怕還過早。 世界衛生組織（WHO）11日表示，以目前感染速度來看，歐洲逾半民眾可能會在未來兩個月內感染Omicron變種病毒。

若是歐洲國家在未來幾周內鬆綁防疫措施，去年的抗疫經驗可能具有示警意義。

去年秋天，丹麥全面取消防疫限制，荷蘭也全面解除口罩令，如今這兩個國家的一些抗疫指標仍偏高，並已重新祭出防疫措施。

英國 疫情 防疫

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