義大利疫情1天翻倍增加逾22萬例 未接種疫苗禁入餐廳

義大利10日再次收緊防疫規範，民眾10日在熱那亞排隊等候接種疫苗。（歐新社）

義大利 今天新增22萬532例新冠肺炎確診，較10日的10萬1762例增加超過一倍，新增病歿人數也從昨天的227人增加至294人。

義大利衛生部表示，昨天約137萬人接受檢測，較前天的61萬2821人增加逾一倍；加護病房病患總數由1606人增加至1677人。

當局10日再次收緊防疫規範，總理德拉吉10日敦促民眾接種疫苗 ，並指責沒打疫苗的人「是我們面臨的大部分問題之源」。10日生效的新措施禁止沒打疫苗的人進入餐廳、健身房、泳池、劇院、戲院、搭乘大眾交通工具，近期曾染疫但康復者不在此限。義大利是2020年年初時、第一個被疫情 襲擊的歐洲國家，至今已有近14萬人染疫喪命。

義大利警察10日在羅馬車站檢查搭乘搭乘大眾交通工具乘客的綠色通行證。（歐新社）

法國11日新增36萬8149例確診，創下單日新高。破紀錄病例數導致上萬個班級停課，引發家長和教師擔憂之際，法國10日宣布放寬針對學校的防疫限制，引起教師工會不滿，甚至揚言罷工。法國政府打算在月中推行疫苗通行證，任何人想去餐館或參加室內活動，都必須接種疫苗。

波蘭11日病歿人數突破10萬人，累計有10萬254人死於疫情，目前還有1萬8000人住院。保加利亞總理、總統及幾名高級部長11日預防性自我隔離，因為他們先前出席一場安全會議上，有與會人士確診。保加利亞11日新增6761例確，該國是歐洲聯盟中疫苗接種率最低的國家。

土耳其11日新增7萬4266人確診，創下新高，凸顯高傳染力Omicron變異株的危險，過去24小時也新增137人病故。Omicron變異株為秘魯帶來第3波疫情，衛生官員10日說，秘魯1月首周獲報7萬例確診，創疫情以來最高紀錄。

在亞洲，日本全境47個都道府縣11日都有新增確診病例，其中以東京都的962例居冠，全境至少已新增6239例；沖繩縣疫情急速擴大，11日向防衛省求援，防衛省將派遣具護理師資格的「看護官」等10人，前往當地兩處縣立醫院支援。