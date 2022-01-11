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Omicron強襲 澳洲累計病例破100萬 半數是近1周新增

編譯中心／綜合10日電
澳洲確診病例累計突破百萬大關，澳洲10日起讓230萬名5歲到11歲兒童接種疫苗。圖為布里斯班兒童10日排隊接種疫苗。（歐新社）
澳洲確診病例累計突破百萬大關，澳洲10日起讓230萬名5歲到11歲兒童接種疫苗。圖為布里斯班兒童10日排隊接種疫苗。（歐新社）

Omicron強襲澳洲連日確診創新高，累計破100萬例；以色列疫情再起，總理直指這波恐釀4成人口感染：墨西哥總統羅培茲歐布拉多二度確診。

澳洲確診病例10日累計突破百萬大關，其中一半以上是在過去一周通報，主因Omicron變異株肆虐澳洲多數地區，促使住院人數上升並導致供應鏈緊繃。

路透報導，澳洲在疫情初期曾透過強勢封鎖和嚴厲邊境管制措施成功控制病例數，如今染疫人數連日創新高，新南威爾斯省和維多利亞省10日就合計新增約5.5萬例確診。隨著疫苗覆蓋率提升，全國已開始與病毒共存；澳洲16歲以上人士有92%已打兩劑疫苗，有關當局正加速打第三劑。

此外，以色列總理班奈特9日表示，目前這波疫情可能造成境內多達4成人口感染。以色列近期疫情再起，導致全國採檢量能吃緊。班奈特發推文說：「在內閣會議上報告的資料顯示，以色列這波疫情共將造成200至400萬公民染疫。」

墨西哥10日新增1萬1599例確診、78例不治。墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天透露自己二度確診，不過症狀輕微。羅培茲歐布拉多去年1月也曾確診，他今天稍早出席晨間記者會時聲音沙啞，因此記者詢問他個人的健康狀況。羅培茲歐布拉多在推特發文說，「雖然我症狀輕微，目前還在隔離，只會遠距進行辦公與線上溝通」，直到康復為止。

Deltacron疑為樣本污染

此外，近日一名賽普勒斯科學家主張發現一種結合Delta和Omicron的新變異株「Deltacron」，引發全球恐慌。但隨後有科學家提出質疑，認為所謂新變異株是樣本污染的結果。

英國倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克表示，Omicron出現的時間還不足以和其他變種混合產生新毒株，而且所謂「新毒株」的基因序列也不像是進化出來的病毒。世衛新冠病毒專家庫帕利也認為Deltacron不是真實存在，而可能是實驗室污染的結果。

對此，通報發現Deltacron的賽普勒斯大學生物科學教授科斯特里基斯澄清，實驗過程並不存在樣本污染。他說，在染疫住院的病患中，感染Deltacron的比率明顯高於其他人，且這些案例並非單一事件，樣本在不只一個國家進行多次測序，有來自以色列的定序顯示Deltacron的基因遺傳特徵。

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