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沖繩連3天新增千例 駐日美軍限制外出14天

編譯中心／綜合9日電
駐日本沖繩美軍新增病例連3天創新高，10日起限制外出，非必要不得離營。美聯社
駐日本沖繩美軍新增病例連3天創新高，10日起限制外出，非必要不得離營。美聯社

全球新冠疫情持續，墨西哥單日確診逾3萬例，創紀錄；印度染疫病例飆升，多省實施防疫限制措施；柬埔寨Omicron疫情嚴峻，病毒已進入社區；沖繩連3天新增逾千例，駐日美軍限制外出。

墨西哥衛生部統計，今天新增3萬671例確診，寫下單日新高紀錄，先前3日每天也都有超過2萬人確診。不過近日的死亡病例未如確診人數一般攀升，今天通報202人不治。墨西哥衛生當局曾說，由於採檢未普及，確診病例數和整體病亡人數，兩者都可能明顯低估。

墨西哥8日通報超過3萬起新增確診病例，寫下單日新高紀錄。圖為遊客6日在墨西哥度假...
墨西哥8日通報超過3萬起新增確診病例，寫下單日新高紀錄。圖為遊客6日在墨西哥度假勝地坎昆海灘上曬日光浴。（路透）

日本沖繩縣連3天新增確診病例逾千例，駐沖繩美軍新增病例也連3天創新高。為了因應駐日美軍疫情擴大，美日兩國政府今天發表共同聲明指出，駐日美軍相關人士從10日起為期14天，禁止在美軍設施外或基地外做不必要的活動。

此外，駐日美軍相關人士在美軍設施內外都有義務要戴口罩，且須嚴格實施入境後為期14天的行動限制。當局也從今天起到31日止，在疫情嚴峻的沖繩縣、山口縣及廣島縣實施「防止蔓延等重點措施」，防疫強度次於「緊急事態宣言」。

印度今天新增確診15萬9632例、327人病歿，Omicron變異株在印度迅速傳播，迫使多省政府實施新防疫措施。最富裕的馬哈拉什特拉省10日起將關閉游泳池、健身房，各級學校關閉至2月15日。

馬哈拉什特拉政府表示，已完整接種疫苗的民眾才能進入辦公室上班，但辦公室人力限制不得超過50%。鄰近的古茶拉底省當局延長宵禁時間，並取消醫療工作人員休假。

比利時首都布魯塞爾9日5000人反防疫示威。（歐新社）
比利時首都布魯塞爾9日5000人反防疫示威。（歐新社）

在歐洲，各國政府擬加強防疫管制，但是對此感到不滿的比利時與捷克民眾，今天紛紛走上街頭。

在比利時首都布魯塞爾，警方估計約5000人參與抗爭，要求「還我自由」，其中包含一位82歲老奶奶。現場許多人皆未戴口罩，表示反對第3劑甚至第4劑不斷追加疫苗。這回警方雖然仍強行執法，團團圍住朝向歐盟總部行進的群眾，但並未引發暴力衝突。

捷克布拉格9日數千人反防疫示威。（Getty Images）
捷克布拉格9日數千人反防疫示威。（Getty Images）

至於在布拉格，因不滿當局針對特定族群及行業實施強制疫苗接種，上千人走上街頭，聚集在布拉格市中心溫瑟拉斯廣場。昨天捷克境內多個城市也爆發類似抗爭，但聲勢不如布拉格。

疫情 防疫 墨西哥

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