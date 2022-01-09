防疫情擴大 駐日美軍非必要不得離營

駐日美軍基地疫情持續升溫，圖為駐沖繩美軍漢森營門口。美聯社

為了因應駐日美軍感染COVID-19疫情 擴大，美日兩國政府今天發表共同聲明指出，駐日美軍相關人士從10日起為期14天，禁止在駐日美軍設施外或區域外做不必要的活動。

日本 讀賣新聞報導，駐日美軍基地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，基於防疫 考量，美日兩國政府今天發表共同聲明表示，10日起為期14天，駐日美軍相關人士在美軍設施或區域外的行動只限必要的行動，等同限制不必要的外出。

此外，駐日美軍相關人士在美軍設施內外都有義務要戴口罩。駐日美軍出國前及入境後的檢查必須落實，且須嚴格實施入境後為期14天的行動限制。

有關駐日美軍的防疫對策，1月7日舉行的美國和日本外交與國防部長「2加2」會談上，日本外務大臣林芳正及防衛大臣岸信夫向美方要求加強採取限制外出等措施。

日本政府今天起到31日止，在COVID-19疫情嚴峻的沖繩縣、山口縣及廣島縣實施「防止蔓延等重點措施」，防疫強度次於「緊急事態宣言」。

連三天創高 沖繩美軍再增429例確診 累計破5000例

編譯陳韋廷／報導

駐紮日本沖繩美軍9日新增429人確診，連三天創下疫情爆發以來最高紀錄，累計確診達5012例。駐沖繩美軍感染人數在7日與8日分別增加235例與302例。

為防止Omicron蔓延，日本去年11月底起禁止絕大部分外國人入境，但針對駐日美軍較寬鬆的入境檢測與隔離措施，正成為日本防疫一大漏洞。