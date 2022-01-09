秘魯首宗Flurona病歿 澳日菲疫情惡化 瑞典王儲2度確診

秘魯出現首例感染Flurona死亡病例，首都利馬有大批民眾排隊等候接受新冠病毒檢測。（路透）

變異株Omicron疫情 擴散，菲律賓、澳洲 8日新增確診病例創新高；日本沖繩美軍基地、駐韓美軍基地紛傳疫情；奧地利總理打3劑疫苗 仍突破性感染；已完整接種疫苗的瑞典王儲維多利亞公主二度確診；澳洲財政部長也傳出確診。

澳洲受Omicron變異株影響，疫情持續延燒，8日通報單日新增新增11萬6025例確診，打破前一天的7萬8000多例紀錄。維多利亞省曾8通報新增5萬1356例確診，為前一天的兩倍，因為首次開始計算快篩結果。根據政府聲明，大約2萬6428例陽性結果來自快篩；澳洲疫情第二嚴重的省份為新南威爾斯省，今天通報新增4萬5098例確診、1795人住院、9人死亡。另外，菲律賓衛生部通報，8日新增2萬6458起確診病例，創新高紀錄。

日本8日新增8480人確診，是自去年9月11日以來，時隔約4個月單日新增確診再度突破8000例；沖繩美軍基地7日新增254例確診，創疫情爆發以來單日新高。駐韓美軍確診案例快速增加，7天增加近700例，因此8日提高健康防護狀況等級，禁止外出前往餐廳、夜店、電影院等行程。

秘魯正面臨第三波疫情考驗，染疫死亡人數持續攀升，排名世界第六，僅次於墨西哥；值得注意的是，該國出現出現首例感染Flurona死亡病例，這名患者，年紀非常大，已經87歲，生前從未接種疫苗。

此外，瑞典王室8日宣布，瑞典王儲維多利亞公主二度確診，目前症狀輕微，並稱她已完整接種疫苗。王室發表聲明說，「王儲維多利亞公主已完整接種疫苗，目前出現感冒症狀，除此以外精神狀況良好。」而奧地利總理府7日表示，總理內哈默確診，目前正在自我隔離，未出現任何症狀。內哈默先前已3次接種疫苗。