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法國逾10萬上街人示威 抗議總統立法強制接種疫苗

編譯中心／綜合8日電
法國各地8日再上演反防疫法規抗議，圖為在極右派愛國黨號召下，示威者聚集在巴黎羅浮宮旁巴黎皇家宮殿廣場抗議。（Getty Images）
法國各地8日再上演反防疫法規抗議，圖為在極右派愛國黨號召下，示威者聚集在巴黎羅浮宮旁巴黎皇家宮殿廣場抗議。（Getty Images）

法國2022年首場反抗疫措施遊行8日在全國街頭上演，由於正值抗疫新法立法期間，加上總統馬克宏日前施壓未接種疫苗者，反對者聲勢浩大，動員逾10萬人，所幸過程大致平和。

法國公共健康局8日晚公布數據，過去24小時法國新增確診病例為30萬3669例，略少於5日創下的33萬2252例紀錄。疫情爆發至今，已奪走法國9萬8209人性命，抱持疫苗懷疑論、反對政府實施防疫管制的極右派議員艾佛哈因染疫病故。路透報導，法國政府最高疫苗顧問費雪7日預測，目前席捲法國的這波疫情可能1月中來臨，也就是大在約10天後達到高峰。

過去一周，法國對抗疫情措施立法爭議不斷。馬克宏4日表示要「找未接種者麻煩」，指責這些人「把儼然成為不負責任的自由當作口號」，也認為不負責任者，不能稱為「公民」，引發反對人士強烈不滿，馬克宏稍後表示「完全承擔」言論內容。

於此同時，國民議會在3天激烈辯論後，於6日一讀通過等同強制施打疫苗的立法草案；參議院也將於10日開始審查該法案。

正值抗疫立法關鍵之際，法國各地反對人士8日累積能量，時隔多日再次走上街頭，南特、康城、土魯斯、馬賽、波爾多等城市都有大力度串聯示威遊行。

巴黎有數場動員活動，大批憲警嚴陣以待，甚至出現示威還沒開始就發生警民推擠狀況，氣氛一度緊張。

在極右派愛國黨主席菲里波號召下，巴黎羅浮宮旁巴黎皇家宮殿廣場的聚集人數最為眾多。菲里波曾是極右派領袖雷朋的左膀右臂，他表示，正等著政府撤銷這個瘋狂法案，也希望馬克宏在發表粗俗且分化言論後，向法國人民致歉。

菲里波甚至獲得美國前總統川普首席策士巴農（Steve Bannon）的越洋支持，在廣場上播放他為抗議活動錄製的影片。巴農說：「人民堅定信念，不會妥協... 我們支持你們，也了解你們抗戰的任務與目的。」

人群中，56歲的派翠斯來自巴黎郊區，他向法媒表示，對不合理的限制感到厭煩，想和平抗議，「因為Omicron根本不致命，都是政治措施。我不反疫苗，反的是通行證，它只是用來控制的手段」。他沒打疫苗，同時呼籲政府清楚告知疫苗的副作用。

新抗疫法案的主要措施，是要把「健康通行證」改為「疫苗通行證」，也就是只有完整接種疫苗才能作為證明，近期COVID-19陰性篩檢結果將不再有效力，無法轉為有效通行證，變相強制民眾施打疫苗。

內政部表示，8日全國共有179場反通行證示威，總計10萬5200人參與，人數為去年12月18日的4倍左右。

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