加拿大飛墨西哥 旅客無罩開趴 航空公司拒載他們回國

新冠疫情持續肆虐全球,但仍有不少人輕忽傳播的嚴重性,一架從加拿大 飛往墨西哥 的航班上,一群約100名的旅客在沒戴口罩的情況下開趴、喝酒和吸電子菸,結果要回程時,返航班機取消,也沒有其他航空業者願意載他們。

該班載有100名乘客的包機去年12月30日從加拿大蒙特婁飛往墨西哥坎昆,結果乘客們直接在機上走道上跳舞、喝酒和吸電子菸,影片曝光後震驚加拿大當局,加拿大總理杜魯多 直批這群人是「白痴」,承諾加拿大交通部會展開調查。

據了解,這100多人大多是真人秀明星或是網紅,當他們玩開後,事情變得一發不可收拾,以至於空服員試圖盡可能遠離機艙。

活動主辦人阿瓦德(James William Awad)表示,他們搭乘的陽翼航空(Sunwing Airlines)班機已取消預定1月5日的回程航班。

此外,加拿大航空、越洋航空等航空業者也以機組員和其他乘客安全為由,拒絕載送這些人返國。

阿瓦德發聲明指出,與陽翼航空討論過,但無法達成協議,因為對方不願意在他們五小時的航班上為乘客提供餐點,並指陽翼航空列出回程航班的搭乘條件,包括不能飲酒、除非要上洗手間,否則不能離開位子,並允許保全上機陪同,費用由阿瓦德負擔。

阿瓦德強調,除了餐點問題以外,其他條件他都同意。

About 150 influencers and reality show stars had a wild "flying party" on board a chartered flight Dec. 30, 2021. The Sunwing Airlines flight was flying from Montreal Canada to Cancun Mexico. Some were seen drinking alcohol, smoking e-cigarettes, dancing, and bodysurfing. pic.twitter.com/EsxdEtkWNk