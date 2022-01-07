我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5歲以下無法接種疫苗 美幼童住院新高 喬州最嚴重

有這種事？6.3億勁球頭彩 2位得主領到的錢不一樣

加拿大飛墨西哥 旅客無罩開趴 航空公司拒載他們回國

編譯徐榆涵／即時報導
新冠疫情持續肆虐全球，但仍有不少人輕忽病毒傳播的嚴重性。圖為加拿大陽翼航空。(Getty Images)
新冠疫情持續肆虐全球，但仍有不少人輕忽病毒傳播的嚴重性。圖為加拿大陽翼航空。(Getty Images)

新冠疫情持續肆虐全球，但仍有不少人輕忽傳播的嚴重性，一架從加拿大飛往墨西哥的航班上，一群約100名的旅客在沒戴口罩的情況下開趴、喝酒和吸電子菸，結果要回程時，返航班機取消，也沒有其他航空業者願意載他們。

該班載有100名乘客的包機去年12月30日從加拿大蒙特婁飛往墨西哥坎昆，結果乘客們直接在機上走道上跳舞、喝酒和吸電子菸，影片曝光後震驚加拿大當局，加拿大總理杜魯多直批這群人是「白痴」，承諾加拿大交通部會展開調查。

據了解，這100多人大多是真人秀明星或是網紅，當他們玩開後，事情變得一發不可收拾，以至於空服員試圖盡可能遠離機艙。

活動主辦人阿瓦德（James William Awad）表示，他們搭乘的陽翼航空（Sunwing Airlines）班機已取消預定1月5日的回程航班。

此外，加拿大航空、越洋航空等航空業者也以機組員和其他乘客安全為由，拒絕載送這些人返國。

阿瓦德發聲明指出，與陽翼航空討論過，但無法達成協議，因為對方不願意在他們五小時的航班上為乘客提供餐點，並指陽翼航空列出回程航班的搭乘條件，包括不能飲酒、除非要上洗手間，否則不能離開位子，並允許保全上機陪同，費用由阿瓦德負擔。

阿瓦德強調，除了餐點問題以外，其他條件他都同意。

加拿大 墨西哥 杜魯多

上一則

立陶宛遭中國報復 法國將領導歐盟反制

延伸閱讀

智利下周打第4劑拉美第1國 墨西哥病歿數恐破30萬

智利下周打第4劑拉美第1國 墨西哥病歿數恐破30萬
好康報您知／168超市(168 Market)

好康報您知／168超市(168 Market)
放假使疫情加劇 墨西哥病歿數恐破30萬大關

放假使疫情加劇 墨西哥病歿數恐破30萬大關
快看世界／加拿大官員受訪提「武漢蝙蝠湯」 亞裔抗議

快看世界／加拿大官員受訪提「武漢蝙蝠湯」 亞裔抗議

熱門新聞

圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
愈來愈多的證據表明Omicron變種比其他版本病毒更容易「感染喉嚨」，科學家認為這也可以解釋為何Omicron似乎更具傳染性但致命性較低。（Getty Images）

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

2022-01-02 21:37
凱特早被各方視為未來英國王后，備受禮遇與尊重。（路透資料照片）

凱特的王后夢出現程咬金？心機婆婆搶先得到女王提拔

2022-01-01 08:27
英國研發AZ新冠疫苗的牛津疫苗小組主任波拉德，2021年1月4日接種AZ疫苗。（路透）

新冠疫苗研發者：總不能每6個月給全球打一針

2022-01-04 10:17
以色列民眾去年12月31日戴口罩搭乘耶路撒冷輕軌。Getty Images

因禍得福？以色列官員：Omicron或使以國達成群體免疫

2022-01-02 08:46

超人氣

更多 >
Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意
「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小
撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍