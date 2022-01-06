馬克宏稱要「煩死」沒打針民眾 爆粗口挨政敵狂批
歐洲在Omicron引起的新一波新冠疫情中成為重災區，而法國新增確診更不斷創新高，對此，總統馬克宏受訪表示打算施壓「煩死」未接種疫苗的國民，引起批評。
BBC與衛報報導，馬克宏4日接受「巴黎人報」訪問時表示，將嚴格執行出示「疫苗通行證」以進出公共場所的措施。他說，打算讓國內尚未接種民眾的日常生活繼續變得越來越困難，「我真的想『煩死』他們，而我們將繼續這樣做，直到結束，這就是策略」。
不過，馬克宏使用的「煩死」（Emmerder）一詞在法語被認為是髒話，有「找麻煩」的含意，引來左右兩派政敵的批判。
馬克宏受訪之際，正值法國國會辯論「疫苗通行證」法案。此番言論傳到已劍拔弩張的國會，導致辯論過程自3日晚短暫停會後，又再度喊停。會議主席、共和黨（LR）議員馬樂福宣布辯論暫停至法國時間今天下午3時。
極左派「不屈法國」（FI）議員伯納里西斯認為，「這位自認為可以侮辱部分法國人的君主總統，引發了政治危機」。極右派領袖瑪蘅．雷朋譴責這番言論是「前所未聞的粗鄙與極端暴力」；另一位極右派總統候選人澤穆爾也反應激烈，認為這是「在被壓迫的法國人面前顯弄毫不掩飾的殘暴」。
而在歐洲其他國家，也苦於面對疫情。以色列在Omicron傳播初期就宣布鎖國，但國內疫情仍持續升溫，4日暴增1萬1978例確診新高。
英國4日新增病例首度突破20萬大關，法國通報逾27萬例，兩國都輕易超越各自先前紀錄。希臘4日通報新增5萬100多例確診，打破去年12月31日創下的4萬560例紀錄。希臘在聖誕假期期間Omicron病例激增，當局上周針對酒吧、餐廳和夜店實施新一波防疫限制措施。義大利也通報新增破紀錄的17萬844例確診。
Omicron變異株造成各國新增確診數飆升，世衛歐洲分部4日警告：「Omicron傳染愈多，複製也愈多，更可能產生新變異株。誰知道接下來可能會出現怎樣的變異株」。
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