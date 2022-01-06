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國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

馬克宏稱要「煩死」沒打針民眾 爆粗口挨政敵狂批

編譯中心／綜合5日電
法國總統馬克宏受訪時警告，打算讓國內還沒有接種新冠肺炎疫苗的民眾日常生活繼續變得越來越困難，「我真的想『煩死』他們，而我們將繼續這樣做」。(美聯社)
法國總統馬克宏受訪時警告，打算讓國內還沒有接種新冠肺炎疫苗的民眾日常生活繼續變得越來越困難，「我真的想『煩死』他們，而我們將繼續這樣做」。(美聯社)

歐洲在Omicron引起的新一波新冠疫情中成為重災區，而法國新增確診更不斷創新高，對此，總統馬克宏受訪表示打算施壓「煩死」未接種疫苗的國民，引起批評。

BBC與衛報報導，馬克宏4日接受「巴黎人報」訪問時表示，將嚴格執行出示「疫苗通行證」以進出公共場所的措施。他說，打算讓國內尚未接種民眾的日常生活繼續變得越來越困難，「我真的想『煩死』他們，而我們將繼續這樣做，直到結束，這就是策略」。

不過，馬克宏使用的「煩死」（Emmerder）一詞在法語被認為是髒話，有「找麻煩」的含意，引來左右兩派政敵的批判。

馬克宏受訪之際，正值法國國會辯論「疫苗通行證」法案。此番言論傳到已劍拔弩張的國會，導致辯論過程自3日晚短暫停會後，又再度喊停。會議主席、共和黨（LR）議員馬樂福宣布辯論暫停至法國時間今天下午3時。

極左派「不屈法國」（FI）議員伯納里西斯認為，「這位自認為可以侮辱部分法國人的君主總統，引發了政治危機」。極右派領袖瑪蘅．雷朋譴責這番言論是「前所未聞的粗鄙與極端暴力」；另一位極右派總統候選人澤穆爾也反應激烈，認為這是「在被壓迫的法國人面前顯弄毫不掩飾的殘暴」。

而在歐洲其他國家，也苦於面對疫情。以色列在Omicron傳播初期就宣布鎖國，但國內疫情仍持續升溫，4日暴增1萬1978例確診新高。

英國4日新增病例首度突破20萬大關，法國通報逾27萬例，兩國都輕易超越各自先前紀錄。希臘4日通報新增5萬100多例確診，打破去年12月31日創下的4萬560例紀錄。希臘在聖誕假期期間Omicron病例激增，當局上周針對酒吧、餐廳和夜店實施新一波防疫限制措施。義大利也通報新增破紀錄的17萬844例確診。

Omicron變異株造成各國新增確診數飆升，世衛歐洲分部4日警告：「Omicron傳染愈多，複製也愈多，更可能產生新變異株。誰知道接下來可能會出現怎樣的變異株」。

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