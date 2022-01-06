群體免疫？ 印尼人7成沒接種 卻達9成有抗體

最新調查顯示，每十名印尼民眾，就有近九名對新冠病毒具有抗體，儘管印尼目前疫苗接種率落後其他亞洲國家。（歐新社）

最新調查顯示，每十名印尼 民眾中，就有近九人新冠病毒具有抗體，儘管印尼目前疫苗 接種率落後其他亞洲國家。另一方面，波蘭總統杜達今天宣布確診，正進行自我隔離中。

彭博資訊報導，印尼新冠病毒專案小組發言人Wiku Adisasmito說，在接受調查者中，約86.6%對新冠病毒抗體呈陽性反應，其中73.2%從未接種疫苗，也沒有確診紀錄。

民眾免疫水準提高，有助印尼維持較寬鬆的防疫 限制政策，在疫苗接種率低落的情況下繼續為經濟成長添柴火。根據彭博疫苗追蹤數據，在印尼2.7億人口中，有62%接種第一劑疫苗，完整接種兩劑者不到半數，落後越南、泰國及日本。這三國的完整接種率分別為64%、65%及79%。

印尼政府1月宣布縮短入境旅客的隔離檢疫時間，與東南亞緊閉國門以降低病毒傳播的行動背道而馳，此時印尼的Omicron確診病例持續增加。印尼4日新增254人確診Omicron，其中15例為本土案例。

波蘭今天新增1萬7196例確診、632例死亡。總統杜達也成為其中一名確診者，目前無嚴重症狀，由醫護人員密切照料。杜達已接種3劑疫苗。

波蘭約63%成年人已接種疫苗，接種率是歐洲最低的國家之一，且染疫死亡率是最高國家之一，但幾乎沒有實施防疫管制或接種疫苗規定。衛生部長尼澤斯基今天警告，預料確診病例數在元月稍後將達到高點。